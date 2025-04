View this post on Instagram

La Liendra dejó preocupante mensaje por inestabilidad de Camilo Trujillo

En cuanto llegó al estudio, junto a Carla y Marcelo, La Liendra aseguró que la estrategia continuaba y por esta razón dejó nominado a su amigo Camilo Trujillo, pues tiene pleno conocimiento de que no se siente bien y de que está a punto de estallar.

“Había quedado con Camilo, sé que está que explota, está en un momento en el que le puede pegar a alguien, no quisiera que le pasara algo como eso”, dijo La Liendra, levantando así preocupación de los seguidores del programa por lo que pueda pasar con Camilo, sobre todo después del altercado que tuvo con Altafulla, por el que tuvo que entrar producción a la casa.

View this post on Instagram

“El pobre Camilo ya está cansado de tanta gaminería”; “Una vez más que ese mueble se queda en la casa”, “Ya se convirtió en un activo más”; “Me duele ver a Camilo tan triste y cansado, pero me gustaría que diera la pelea. No te rindas”; “Hasta yo me quisiera ir con ese tipo de personas a mi alrededor”; “Pues con esa insulta Hadera que le cae de ellas, cualquiera se aburre y quiere tirar la toalla”.