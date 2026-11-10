Sebastián Caicedo reaccionó a grave revelación de que el gobierno Petro intentó robarse las elecciones: “Solo Dios”

Una nueva controversia involucra al gobierno del expresidente Gustavo Petro, relacionada directamente con presuntas irregularidades y posibles actividades de espionaje desde la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

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La polémica tomó fuerza luego de que un informe de Noticias Caracol revelara supuestos planes para instalar dispositivos de grabación y localizadores GPS en los vehículos que serían asignados a los esquemas de protección de expresidentes y exvicepresidentes.

Las revelaciones también incluyen señalamientos sobre posibles maniobras para incidir en las elecciones presidenciales, la adquisición de equipos de inteligencia y millonarias inversiones en tecnología que, según la información divulgada, habrían terminado en dispositivos que no cumplían con su funcionamiento.

En medio de la polémica que desató esta revelación, las miradas de algunas personas se posaron en las reacciones que tuvieron distintas figuras de la farándula nacional, las cuales reprocharon lo que ocurrió con el gobierno de Gustavo Petro.

Uno de los que habló al respecto a través de redes sociales fue Sebastián Caicedo, quien apoyó abiertamente a Abelardo De La Espriella, y criticó la gestión que hizo el gobierno pasado. De hecho, ha mencionado que fue una salvación este cambio político, pues los últimos cuatro años no le dejaron un buen sabor.

De acuerdo con lo que quedó registro, el famoso actor comentó acerca de lo que se salvó Colombia, pese a los intentos que hubo por robarse las elecciones del pasado 31 de mayo, donde el ‘Tigre’ se enfrentó a Iván Cepeda, quien era el candidato de la izquierda.

“Sólo Dios pudo salvarnos! Hicieron hasta lo imposible para robarse las elecciones!! Gracias señor”, escribió en el post, donde sumó más de tres mil likes de seguidores y usuarios de X.

Cabe aclarar que el famoso ha compartido sus opiniones, defendiendo las gestiones de Abelardo De La Espriella y Ana Lucía Pineda, la primera dama.