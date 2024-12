Su debut en los karts no ha sido un juego de niños. Actualmente está en el ranking de los diez primeros del planeta, y no en la categoría júnior sino en la sénior. Su nivel es muy alto, al punto que cuando no ha clasificado en alguna final no se debió a bajo rendimiento, sino por hechos fortuitos en la pista. Su familia y un equipo de psicólogos deportivos se han encargado de inculcarle que ser el mejor piloto es su trabajo y responsabilidad. Los resultados saltan a la vista.