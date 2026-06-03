Sebastián Nohra habló sobre polémico cruce con Camila Zuluaga al aire y aclaró situación; ella reaccionó: “Me va a hacer llorar”

En la mañana del 2 de junio de 2026, las miradas de miles de personas se posaron en un inesperado momento que se dio en la mesa de trabajo de Mañanas Blu, programa dirigido por Camila Zuluaga. En medio de un diálogo con Sebastián Nohra, ambos tuvieron un cruce por declaraciones que dieron, volviéndose virales en redes sociales.

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De acuerdo con lo que se observó, los dos locutores discutieron por un asunto relacionado con la política del país, específicamente por los candidatos de izquierda y derecha.

Un clip fue difundido rápidamente en espacios como X, llevando a que muchos usuarios reaccionaran y comentaran, criticando ambas posturas de los periodistas. Algunos catalogaron el formato bajo inclinaciones políticas, mientras que otros se refirieron a supuestas actitudes que detallaron.

Ante esta polémica, Sebastián Nohra decidió pronunciarse al respecto en el programa del 3 de junio, tomando voz en los micrófonos del proyecto. El comunicador leyó un texto que escribió, aclarando la situación.

Según puntualizó, esta realidad que se quería mostrar de Blu Radio no era real, ya que no había límites ni frenos con respecto a la libertad de expresión.

“Entiendo las nuevas reglas dinámicas en las que los medios y las redes trabajan hoy. No soy cínico, participo de ellas, pero no podemos resignarnos a que un video corto, un clip o un reel sean suficientes para construir nuestro juicio sobre un fenómeno o una persona en particular”, dijo.

“El video que se viralizó ayer muestra una versión muy injusta y ajena de lo que es Blu Radio y de lo que es este programa”, aseveró.

Nohra apuntó que Camila Zuluaga le permitió hablar de investigaciones relacionadas a gobiernos como el de Iván Duque y Gustavo Petro, poniendo ejemplos puntuales de información que salió a la luz.

“Acá no hay un látigo para defender al Gobierno o a algún candidato. Eso no es así. Camila, como directora, me ha permitido publicar investigaciones y denuncias contra el gobierno de Iván Duque, como el saqueo a los recursos de la paz o la corrupción de quien en su momento era la mano derecha del Gobierno, María Paula Correa. Pero también del gobierno de Gustavo Petro: las transacciones de la familia Alcocer en el Banco Agrario, la fiesta de nepotismo que se montó en el Icetex con Mauricio Toro o la participación de Marta Peralta y Armando Benedetti en el juego de contratos y puestos para aprobar la reforma pensional”, comentó.

En cuanto a los calificativos y acusaciones que se hacían desde plataformas digitales, el integrante rechazó cualquier señalamiento innecesario, que podría causar daños secundarios.

“Es exagerado y desproporcionado hablar de maltrato o acoso laboral. Poner este episodio bajo esa sombrilla sería banalizar algo tan delicado que verdaderamente padecen muchos trabajadores que se ganan la vida en condiciones hostiles o mujeres que sufren todo tipo de violencias que en Blu reportamos a diario”, afirmó.

El locutor no dudó en referirse a su colega, exaltando lo bien que se sentía en estos espacios: “Realmente estoy muy agradecido con Camila y con Blu por la confianza y el cariño que me han dado para darle alas a mi carrera”.

Camila Zuluaga reaccionó a declaraciones de Sebastián Nohra

La periodista, en medio de las declaraciones de su compañero, se mostró acongojada y emotiva, afirmando que se pondría a llorar por este instante.

“¡Ay, Sebastián, me va a hacer llorar!”, comentó en pleno programa.

Camila Zuluaga respondió a estas palabras, agradeciendo a Nohra por tomarse el tiempo de hacerle frente a la polémica, exponiendo cómo era todo en este equipo de trabajo.

“Yo siempre lloro. Pero gracias, gracias por esas palabras. Tal vez la gente no sabe lo que aquí hemos construido durante ocho años, un equipo supremamente unido y que ha trabajado junto en medio de la diferencia”, afirmó.

En cuanto a la coyuntura, la comunicadora abordó los ataques y calificativos que rodeaban el panorama, considerándolos algo al aire, pues no debilitarían lo que construyeron por años.

“La gente cree que con estos ataques, que hacen parte de la campaña y que seguramente muchos son orgánicos, pero otros son organizados, van a debilitar un equipo que durante muchos años ha hecho un trabajo en pluralidad”, aseveró.

Para finalizar, la famosa aseguró que la esencia del programa ha sido debatir y convivir con posturas distintas, permitiendo que eso solo sea tema de charla y no detonante de problemas.

“Me encantaría que pudieran acompañarnos en un consejo de redacción que no dista mucho de lo que pasa al aire. Claro que pensamos distinto y es lo que invitamos a este país: que podamos pensar distinto y convivir todos juntos”, concluyó.

Nohra tomó la palabra y expresó: “Decirle a este programa petrista me parece injusto porque son cosas delicadas las que hemos contado. Son investigaciones en las que se pone el pellejo si llegan a salir mal”.

Esto permitió que Camila Zuluaga cerrara el tema con unas palabras enfocadas en defender el proyecto, alejando cualquier especulación o señalamiento externo: “Este programa ni es petrista, ni es abelardista, ni es palomista. Este programa es un programa demócrata. Es un programa demócrata porque aquí tengo la convicción de que todas las ideas deben estar puestas sobre la mesa”.