Seguidores de Liam Payne recuerdan su paso por ‘The X Factor’ tras su trágica muerte; así fue el recorrido que lo llevó a One Direction

Liam Payne inició su relación con el famoso programa de talentos cuando, con apenas 14 años, se presentó por primera vez en el escenario con la interpretación de ‘Fly Me To The Moon’, de Frank Sinatra. A pesar de su carisma y potencial, los jueces consideraron que aún no estaba listo para avanzar a las siguientes etapas del concurso, lo que resultó en su eliminación en esa temporada.