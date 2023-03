Señalan a actriz mexicana de acosar a Daniel Arenas en programa en vivo: intentó besarlo en la boca

Liliana Mendiola Mayanes, más conocida como Lyn May, es una actriz y vedette mexicana de 70 años que está dando de qué hablar en redes sociales tras ser acusada por los usuarios de intentar propasarse con el actor colombiano Daniel Arenas durante la transmisión del programa matutino Hoy Día de Telemundo.

En una grabación que está circulando por las plataformas digitales, se ve al colombiano darle la bienvenida al programa a la actriz mexicana, quien desde el primer momento en el que se saludan, deja ver su “interés” y atracción por la belleza del presentador.

Acusan en redes a Lyn May por propasarse con Daniel Arenas. - Foto: Captura de video/YouTube Artistas Fanaticos TV

Luego de ingresar al set, Lyn May intenta seducir al actor con sus encantos, además llegó a colocarle el pie sobre su pierna, y en ningún momento dejó de acariciar las manos y el cuerpo de Daniel. El galán de telenovelas la rechazó en todo momento, pero fue evidente su incomodidad ante el comportamiento de ella.

Incluso, en una oportunidad la conductora dijo: “Ya conozco a Lyn, de aquí en adelante ni siquiera me va a voltear a ver a mí, pero no te preocupes, yo no me ofendo”.

En repetidas ocasiones intentó besarlo, algo a lo que él se negó de manera educada: “Tan bella, muchas gracias. No, no, perdóneme, pero no”, dijo cuando intentó besarlo en la boca. A su vez, agregó: “No, no es que no me dejé. Te respeto y te admiro mucho. Me encanta tu personalidad arrasadora”, señaló, mientras Lyn May le insistía en que le diera solo un ‘besito’. “Piérdeme el respeto”, manifestó ella después.

“Soy un caballero y tengo que respetar a la mujer que me espera en casa (...) Me siento muy bendecido de tenerte aquí… no estoy nervioso, estoy contento de tenerte aquí”, dijo el colombiano.

En otro segmento del programa se ve cómo Lyn May intenta bailarle a Daniel Arenas, mientras él trata de alejarse de la vedette, pero ella lo toma de las manos y las coloca en su cuerpo.

Sin duda, las reacciones y comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, pues cientos de internautas criticaron el comportamiento de la actriz mexicana en pleno programa.

Daniel Arenas no oculta la felicidad que siente por su nuevo trabajo en Telemundo - Foto: Instagram: Daniel Arenas

“Qué incómodo ver a la señora Lyn May acosando al presentador de Hoy Día mientras Penélope se ríe”, “Pobre Daniel, él estaba super incómodo. Yo hasta cambié de canal porque no me gustó lo que vi”, “Si fuera un hombre a una mujer ya verían el escándalo”, “Me pareció muy incómodo todo el segmento. Esta señora literalmente acosó al presentador todo el tiempo de forma muy grotesca. Hasta llegué a pensar que le iba a salir con algo, menos mal que es un caballero. De verdad que aunque sean divas de años y ya mayorcitas deberían tener un poco de sentido común”, “La producción debió sacarla del aire inmediatamente. Esto fue una falta grave de respeto hacia el conductor. Estoy segura que no lo hubieran permitido si hubiera sido contrario”, y “Felicito y aplaudo a Daniel ante tal situación incómoda porque se le notó en la cara y poner en su lugar a esta señora”, fueron algunas de las opiniones que dejaron los usuarios en las redes sociales.

Daniel Arenas es presentador en un programa de Estados Unidos. - Foto: Imagen tomada de Instagram @danarenas

Meses atrás, Daniel Arenas estuvo en el ojo público. A través de historias de Instagram, el reconocido actor compartió el proyecto laboral en el que iba a empezar a trabajar, mientras aseguraba que hacía parte del equipo de Hoy día, matutino de la cadena estadounidense Telemundo.

El programa, de igual manera, en ese momento aprovechó para darle la bienvenida al bumangués y señaló que estaban muy contentos de que hiciera parte de su equipo, el cual está conformado por Adamari López, Penélope Menchaca, Andrea Meza (ex Miss Universo) y ‘Chiky Bombom’.

Asimismo, mostró que le tocó cumplir un reto y se besó con una de sus compañeras de set: “¡Bienvenido, Daniel Arenas, al equipo de Hoy día! Estamos demasiado felices de anunciarles que el artista es nuestro nuevo conductor oficial y nos acompañará todas las mañanas”, afirmó inicialmente.

Daniel Arenas y Daniela Álvarez habrían terminado por beso del actor con Adamari López - Foto: Cuenta de Instagram @danielaalvareztv

Posteriormente, el programa añadió: “¡Adamari López y Daniel Arenas se dan un beso icónico de novela! En un reto de juego y verdad en La Casa de los Famosos, Mujica y Carmona protagonizaron un apasionado beso para demostrar cómo se hacen en la actuación. Pero López y Arenas no se quedaron atrás en la demostración y nos pusieron los pelos de punta”.

El artista, no obstante, tuvo que pronunciarse con respecto a ese beso ante la polémica que se generó en las redes sociales. Además, se disculpó públicamente con Daniella Álvarez, pues no tenía conocimiento de esa sección del matutino, por lo que no supo cómo reaccionar ante la petición de una compañera.

“Me disculpo con mi pareja, porque no es justo para ella verme a mí en una posición de presentador dándole así sea un pico a alguien. Me disculpo porque me equivoqué como ser humano y creo que es importante decirlo. Ahora, ni hice un pecado ni tengo un romance con nadie”, concluyó.