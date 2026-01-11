“Sentí que te ibas a ir”: Hija menor de Yeison Jiménez habría tenido premonición de su muerte

En medio del dolor colectivo que se vive en Colombia por la inesperada muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, sus más fieles admiradores han estado recordando y compartiendo detalles de algunas de su entrevistas más especiales y llamativas, pues a lo largo de su carrera, se mostró dichoso de compartir sus experiencias y generar conexión con sus seguidores.

Una de las que más llamó la atención en las últimas horas, fue una en la que el cantante habla de una curiosa situación que vivió con su hija menor, quien para ese momento, tenía 5 años de edad.

El cantante de música popular falleció en accidente aéreo. Foto: piperowner / Getty

En la conversación, el fallecido artista contó que en día común y corriente en el que salió de su casa a cumplir con cierta obligaciones laborales, su hija tuvo un comportamiento extraño, por lo que tuvo que conectarse con ella, vía telefónica para darle un parte de tranquilidad.

“Taliana un día me hizo un show por el teléfono y yo estaba en la finca. No sé qué le pasó, yo pensé que me iba a morir. Yo dije: ‘¿será que me va a pasar algo? Porque mi hija con cinco años y la mamá me llama y me dice: ‘necesito que hables con Taliana, está llorando, que necesita a su papá’“, afirmó.

En ese momento, el cantante pasa al teléfono y escucha a su hija en llanto, quien bastante preocupada le manifiesta el miedo de perderlo.

“Me dice: ‘papá, es que yo no me puedo quedar sin ti’ y yo le dije ‘¿Cómo así, mi amor? yo voy a estar ahí siempre para ti. Esta semana llego a la casa’“, le respondió al cantante.

En medio del sufrimiento, la niña agregó: “‘No papá, es que tú no entiendes, es que esto es muy difícil, es que me haces mucha falta (...) papá, yo no sé qué haría si tú no estás porque tú a mí me tratas como si yo fuera tu reina”.

Las palabras de Taliana hicieron que Yeison rompiera en llanto y se preguntara si algo malo estaba a punto de ocurrirle, por lo que regresó a casa para su reencuentro.

“Yo digo, ¿será que se está despidiendo de mí? ¿Será que me va a pasar algo? En ese momento, prendimos el avión dije que me llevaran a Bogotá. Llegué, abracé a mi hija, le pregunté que qué era lo que había pasado y me respondió: ‘me estabas haciendo mucha falta ayer y sentí que te ibas a ir’. Me descontroló“.