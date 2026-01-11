Gente

“Sentí que te ibas a ir”: Hija menor de Yeison Jiménez habría tenido premonición de su muerte

El cantante reveló detalles de lo ocurrido por medio de una entrevista.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

11 de enero de 2026, 11:39 p. m.
Hija de Yeison Jiménez había manifestado el miedo de perder a su padre.
Hija de Yeison Jiménez había manifestado el miedo de perder a su padre. Foto: Instagram @yeison_jimenez

En medio del dolor colectivo que se vive en Colombia por la inesperada muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, sus más fieles admiradores han estado recordando y compartiendo detalles de algunas de su entrevistas más especiales y llamativas, pues a lo largo de su carrera, se mostró dichoso de compartir sus experiencias y generar conexión con sus seguidores.

Una de las que más llamó la atención en las últimas horas, fue una en la que el cantante habla de una curiosa situación que vivió con su hija menor, quien para ese momento, tenía 5 años de edad.

La avioneta cubría un trayecto breve entre municipios de Boyacá.
El cantante de música popular falleció en accidente aéreo. Foto: piperowner / Getty

En la conversación, el fallecido artista contó que en día común y corriente en el que salió de su casa a cumplir con cierta obligaciones laborales, su hija tuvo un comportamiento extraño, por lo que tuvo que conectarse con ella, vía telefónica para darle un parte de tranquilidad.

“Taliana un día me hizo un show por el teléfono y yo estaba en la finca. No sé qué le pasó, yo pensé que me iba a morir. Yo dije: ‘¿será que me va a pasar algo? Porque mi hija con cinco años y la mamá me llama y me dice: ‘necesito que hables con Taliana, está llorando, que necesita a su papá’“, afirmó.

Gente

MinTransporte revela hallazgos preliminares del siniestro aéreo en donde murió el cantante Yeison Jiménez

Gente

Propietario de finca cercana de donde murió Yeison Jiménez enseñó video del momento exacto en que la avioneta explota

Gente

Pipe Bueno se quebró en SEMANA por la muerte de Yeison Jiménez; reveló cómo fue su último contacto

Gente

Walter Mercado: los números para llevarse el premio mayor de la lotería en la noche del 11 de enero

Gente

Karina García lamentó la muerte de Yeison Jiménez y recordó video en el que fue protagonista

Gente

A pesar de fuerte pelea, Luis Alberto Posada se mostró afectado por la muerte de Yeison Jiménez: “No lo quería para él”

Gente

Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en El Campín: todo lo que debe saber para asistir

Bogotá

Medicina Legal avanza en la identificación de los cuerpos de Yeison Jiménez y las otras víctimas del accidente aéreo

Tecnología

Así era la avioneta que transportaba al cantante Yeison Jiménez: modelo señalado por el cuerpo de bomberos

Video: esposa de Yeison Jiménez llegó al lugar del accidente; su reacción causó dolor

En ese momento, el cantante pasa al teléfono y escucha a su hija en llanto, quien bastante preocupada le manifiesta el miedo de perderlo.

“Me dice: ‘papá, es que yo no me puedo quedar sin ti’ y yo le dije ‘¿Cómo así, mi amor? yo voy a estar ahí siempre para ti. Esta semana llego a la casa’“, le respondió al cantante.

En medio del sufrimiento, la niña agregó: “‘No papá, es que tú no entiendes, es que esto es muy difícil, es que me haces mucha falta (...) papá, yo no sé qué haría si tú no estás porque tú a mí me tratas como si yo fuera tu reina”.

@lunage_oficiall

La hija de @yeison_jimenez tuvo una premonición de lo que iba a suceder?😣💔

♬ sonido original - lunage_oficiall
Así se veía por dentro el avión en el que murió Yeison Jiménez; fotógrafo publicó el despegue

Las palabras de Taliana hicieron que Yeison rompiera en llanto y se preguntara si algo malo estaba a punto de ocurrirle, por lo que regresó a casa para su reencuentro.

“Yo digo, ¿será que se está despidiendo de mí? ¿Será que me va a pasar algo? En ese momento, prendimos el avión dije que me llevaran a Bogotá. Llegué, abracé a mi hija, le pregunté que qué era lo que había pasado y me respondió: ‘me estabas haciendo mucha falta ayer y sentí que te ibas a ir’. Me descontroló“.

Más de Gente

Hija de Yeison Jiménez había manifestado el miedo de perder a su padre.

“Sentí que te ibas a ir”: Hija menor de Yeison Jiménez habría tenido premonición de su muerte

Testigos presenciales aportaron detalles clave sobre los segundos previos al choque.

MinTransporte revela hallazgos preliminares del siniestro aéreo en donde murió el cantante Yeison Jiménez

El dueño del predio decidió divulgar las imágenes como aporte a lo ocurrido.

Propietario de finca cercana de donde murió Yeison Jiménez enseñó video del momento exacto en que la avioneta explota

Pipe Bueno no contuvo el llanto al recordar a Yeison Jiménez tras un día de su fallecimiento.

Pipe Bueno se quebró en SEMANA por la muerte de Yeison Jiménez; reveló cómo fue su último contacto

Estos se convierten en una guía simbólica que inspira a quienes creen en el poder de los astros.

Walter Mercado: los números para llevarse el premio mayor de la lotería en la noche del 11 de enero

El popular video de Yeison Jiménez que fue protagonizado por Karina García: “le queda perfecta”.

Karina García lamentó la muerte de Yeison Jiménez y recordó video en el que fue protagonista

Luis Alberto Posada y Yeison Jiménez han protagonizado una polémica en las redes sociales.

A pesar de fuerte pelea, Luis Alberto Posada se mostró afectado por la muerte de Yeison Jiménez: “No lo quería para él”

Yeison Jiménez hará historia en Bogotá.

Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en El Campín: todo lo que debe saber para asistir

Marbelle y Yeison Jiménez

Marbelle recordó cuando cantó con Yeison Jiménez con un desgarrador mensaje de despedida: “No soy fuerte para esto”

Heidy y Yeison Jiménez.

Doloroso mensaje de la hermana de Yeison Jiménez tras confirmarse la muerte del famoso cantante: “Dime que es mentira”

Noticias Destacadas