Sentido mensaje de Navidad: padre de Luis Andrés Colmenares habla del vínculo que tiene con su hijo

Luis Alonso Colmenares, padre de Luis Andrés Colmenares, estudiante de la Universidad de los Andes que falleció en extrañas circunstancias en 2010, decidió usar su perfil de Twitter para compartir un emotivo mensaje dedicado a su hijo, junto a una imagen de gran valor emocional para él.

El excontador general de la nación quiso mostrar que él siempre tiene presente a su hijo en todos los momentos de su vida, sobre todo durante las fechas especiales como la Navidad, la cual suele representar un momento de unión familiar.

En su mensaje, Colmenares expresó su tristeza el tener que pasar otra Navidad sin Luis Andrés, además recalcó que él siempre está presente en su vida y que muchas de las cosas que hoy en día hace son porque su hijo lo guía en el camino.

“Otra Navidad sin ti. Desde hace doce años no volví a verte ni abrazarte, pero siempre te llevo en mi corazón. Estás presente en mi vida porque te pienso a cada momento. A veces creo que hago las cosas porque tú me las indicas. Me haces mucha falta Luis Andrés. QEPD Amén”, fue el texto que publicó Colmenares en su cuenta de Twitter.

Adicionalmente, el padre de Luis Andrés Colmenares acompañó su mensaje con una fotografía en la que aparece Luis Alonso junto a su hijo, cuanto él era un niño.

Con esta publicación, Colmenares le rindió un pequeño pero muy sentido homenaje a la memoria de su hijo en la víspera de la Navidad.

Vale la pena recordar que, recientemente, Luis Alonso Colmenares empleó su cuenta de Twitter para publicar un emotivo tweet ante el inicio de la temporada navideña, enviando una de oración y palabras de gratitud a Dios ante las bendiciones que ha recibido. De igual manera, el contador público elevó una plegaría en la que pidió poder vivir el último mes de 2022 con “alegría” y emoción.

“Señor mío y Dios mío, hoy que empieza diciembre me pongo de nuevo en tu presencia para darte gracias por las bendiciones que recibo de tu generosidad; permíteme celebrar y vivir este mes con alegría y optimismo por el año que está por llegar. Amén”, escribió en Luis Alonso en su tweet.

No obstante, este mensaje también estuvo acompañado por una fotografía con el retrato de su hijo Luis Andrés. Junto a ese nostálgico recuerdo, el excandidato al Senado de la República escribió una frase especialmente dedicada para su hijo.

“Escápate un ratico del cielo para darnos un abrazo que lo estoy necesitando”, indicó Colmenares.

SEÑOR mío y DIOS mío, hoy que empieza diciembre me pongo de nuevo en tu presencia para darte gracias por las bendiciones que recibo de tu generosidad; permíteme celebrar y vivir este mes con alegría y optimismo por el año que está por llegar. Amén 🙏 #LaOpinionDeColmenares pic.twitter.com/VeSE8Y29x9 — ✏️LUIS COLMENARES R. (@lcolmenaresr) December 1, 2022

Luis Alonso Colmenares, papá reveló detalles de la última charla que tuvo con su hijo

En el marco de una entrevista que Colmenares ofreció a HSB Noticias, el padre de Luis Andrés comentó detalles sobre cómo fue la última conversación que él tuvo con su hijo. De igual manera, el contador público comentó qué ha hecho para poder manejar su duelo durante estos doce años.

“El último abrazo nunca lo voy a olvidar, le recomendé que cuidara a su mamá”, relató Colmenares, quien también aseguró que se despidieron de manera cariñosa y que acordaron que estarían conversando mediante sus teléfonos celulares.

Luego, añadió: “Todavía recorro el caño de la calle 85 y me paro en el lugar en el que murió mi hijo. Paso, camino allí y me paro ahí, porque un grupo de personas le pusieron una placa de conmemoración”.

Finalmente Luis Alonso Colmenares manifestó en su entrevista que una de las personas que resultó más afectada con la muerte de Luis Andrés fue su hijo menor, Jorge Colmenares, quien actualmente es Concejal de Bogotá.