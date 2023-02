Shakira habría tomado medida contra Clara Chía y dejó a Piqué en la mira

Shakira y Gerard Piqué quedaron como protagonistas de una fuerte ola de noticias en los medios internacionales, debido a toda la polémica que despertó su ruptura amorosa, anunciada en junio de 2022. Los dos famosos se despidieron de la relación que iniciaron en 2010 y tomaron rumbos distintos, centrándose en nuevos planes a futuro por separado.

Shakira y Piqué terminaron su relación y despertaron curiosidad por secretos que salieron a la luz. - Foto: AFP / Bryan R. Smith

Uno de los puntos que más controversia causó en las plataformas digitales y la prensa fue la presencia de Clara Chía Martí en la vida del exfutbolista. La joven de 23 años conquistó la atención del español, avanzando y construyendo una nueva historia amorosa, al punto que se involucró en distintos aspectos de su vida.

A pesar de todas las noticias que surgieron con respecto a la estabilidad y felicidad que proyectan Gerard Piqué y su actual novia, un medio español aprovechó para mencionar un poco sobre el interés de Shakira por alejar a Chía de sus hijos. Aunque el abogado del empresario de Kosmos afirmó que no existe ninguna condición que aleje o limite a los niños de compartir con futuras parejas sentimentales de los famosos, sigue en el aire el rumor de que la colombiana no está cómoda con la nueva relación de su ex.

Clara Chía Martí fue protagonista de indirectas que lanzó Shakira en su tema con Bizarrap. - Foto: Captura de pantalla Europa Press - Instagram @shakira

El Nacional de Cataluña reveló que, supuestamente, Shakira no desea que Milan y Sasha generen alguna relación con la relacionista pública, por lo que se mantiene al tanto de los momentos que comparten los menores con Gerard Piqué. El portal catalán mencionó que la cantante está informada sobre los días que los niños son recogidos por su progenitor, indagando si la joven se acerca o no a ellos.

Shakira se dedicó completamente al bienestar de sus hijos tras la ruptura con Piqué. - Foto: Instagram @shakira

Según el medio español, la intérprete de Ojos así hace lo posible para que Clara Chía no comparta ni se acerque a los pequeños, por lo que generalmente Tonino, su hermano, y ella van al colegio a recogerlos. Cuando no puede hacerlo, se comunica con Piqué para que le ayude, pero se mantiene informada sobre la compañía que lleva el deportista a la institución.

“La colombiana hace todo lo posible para que Clara no se acerque a sus hijos. Generalmente, es ella o su hermano Tonino quien va a recogerles al colegio. Aunque alguna vez ha sido Piqué el encargado de hacer esta labor, hasta ahora siempre ha ido solo. Así se lo han confirmado algunos padres de los compañeros de Milan y Sasha”, indicó el medio.

Ambos fueron captados llegando a la casa donde viven los niños con Shakira. - Foto: Europa Press

Otro de los puntos relevantes es que Shakira fue elogiada por los padres de otros niños del colegio, ya que aseguraron que es muy dedicada y entregada a ellos. Adicional a esto, exaltaron su buena relación con las personas, lo educada y querida que se comportaba, mientras que a Piqué lo criticaron por sus actitudes.

“Shakira se implica al máximo en la educación de sus hijos y tiene muy buena relación con los progenitores de los amigos de sus hijos. Dicen que la cantante es una bellísima persona, muy educada y cercana, mientras que del futbolista dicen todo lo contrario, no tienen buena relación. Siempre que Piqué recoge a los niños, estos se fijan si viene solo o no”, agregó el portal.

Por el momento, solo se sabe que Milan y Sasha no saben que Clara Chía es la novia de su papá, ya que se la presentó a ambos pequeños como una amiga, según comentaron las Mamarazzis.

La pareja compartió la primera fotografía juntos en redes sociales. - Foto: Instagram @3gerardpique

Clara Chía habría presionado a Piqué para que hiciera pública su ruptura con Shakira: “No voy a ser una más”

A pesar de que Gerard Piqué confirmó su noviazgo con la joven catalana a través de las redes sociales, las miradas de los paparazis, periodistas y curiosos se ubicaron sobre una información que salió a la luz, la cual involucraba directamente a Shakira. Un comunicador español fue el encargado de comentar sobre el romance de la española con el empresario de Kosmos, afirmando que fue un punto el que cambió el rumbo de todo.

Según señaló Roberto Antolín, periodista español, Clara Chía fue pieza clave para que se hiciera oficial la ruptura entre Piqué y Shakira, ya que presionó al exfutbolista para que revelara públicamente el fin de esta relación. La joven, de 23 años, habría mencionado que no quería ser “una más”, por lo que condicionó a su pareja.

Gerard Piqué y Clara Chía habrían comenzado su relación sentimental hace más de un año. - Foto: Instagram: Jordi Martín

“Cuando empieza la relación con Chía, ella le pone los puntos sobre las íes y le dice: ‘Yo no voy a ser una más, ni una aventura o una infidelidad más. Si quieres estar conmigo, sal y di que ya no estás con Shakira”, dijo el comunicador en redes sociales.

Clara Chía y Gerard Piqué Europa Press Reportajes / Europa Press 31/1/2023 - Foto: Europa Press

De igual forma, según reseñó Univisión, fue en ese momento en que Gerard Piqué decidió hablar con la colombiana para que publicaran el comunicado de su ruptura.

“Entonces Piqué presiona a la artista con: ‘Oye, o sacas el comunicado diciendo que tú y yo no estamos juntos o si no lo voy a hacer yo y te voy a dejar a ti peor’. Ahí ella saca el escrito”, agregó.