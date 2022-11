Shakira recibió propuesta en tono coqueto de un famoso cantante

Shakira compartió a través de sus redes sociales los pasos a seguir para aprender a bailar su más reciente éxito musical Monotonía. Cabe resaltar que esta canción se convirtió en tendencia número 1 porque se relaciona con la situación que vivió la artista al darse cuenta de la infidelidad del español Gerard Piqué.

La relación de esta pareja duró 12 años y de su amor nacieron dos hijos, Milan y Sasha, pero los rumores sobre su ruptura se empezaron a fortalecer cuando la cantante lanzó su sencillo Te felicito, con el que sus seguidores ya sospechaban que algo andaba mal.

Una joven de 23 años, Clara Chía, quien trabajaba con el exfutbolista en su empresa, fue la mujer con la que se le relacionó y con la que luego se oficializó el romance. Ahora Shakira llegó a un acuerdo con su expareja para poder llevarse a sus hijos a vivir a Miami y dejar atrás su pasado.

Es por eso que su hit Monotonía ha logrado llegar a millones de seguidores que han enviado todo tipo de mensajes de apoyo y fuerza para la cantante en este momento, pero para ella su vida ha estado enfocada en sus hijos y su carrera, y así lo demostró compartiendo sus sensuales pasos de baile.

“¡Bachateros! El challenge es salir de cuadro y llegar a tiempo. Sino pregúntenle a mi colega Trujibachata”, escribió la cantante para enseñar cómo hacer el challenge.

Ante sus sensuales movimientos y la coreografía compartida por la colombiana, sus seguidores no dudaron en comentar, pero uno de los mensajes que más llamó la atención fue el del cantante Prince Royce, quien dijo: “Invítame a bailar de nuevo 😍😂”.

Cabe recordar que los artistas ya han bailado juntos, pues fue en el video de la canción Deja Vu, lanzada en el año 2017, donde mostraron la conexión que tienen y lo bien que conocen el ritmo de la bachata.

Los fanáticos de los cantantes no dudaron en pedir que si esto se vuelve a repetir por favor compartan el momentos a través de sus redes sociales.

Shakira también recibió comentarios por su challenge de Monotonía: “Creo que Shakira se olvida que solo ella puede bailar así”, “Me encanta, lo voy a intentar”, “Ya sé los pasos, ahora solo me falta el cuerpo”, “Busco pareja para hacer el challenge”.

Las críticas contra Shakira por enviar mensaje en inglés y no en español

Pese a que ha sido uno de sus peores años, la artista barranquillera aprovechó el Día de Acción de Gracias para sorprender a todos sus seguidores y les mandó un mensaje de agradecimiento, puesto que nunca la han dejado de apoyar.

La artista, adicionalmente, admitió que han sido parte fundamental para seguir adelante y puntualizó que es bastante afortunada de tener a tantas personas a su lado. Asimismo, indicó que les deseaba lo mejor.

“¡Feliz acción de gracias a todos! Solo quiero agradecer por todo el apoyo y amor que me han dado durante este año. Significa el mundo para mí y me siento con mucha suerte de tenerlos”, expresó en Instagram, donde recibió cientos de comentarios.

El video, que ya tiene más de 615 mil ‘me gusta’, no fue del agrado para muchos de sus seguidores, quienes comentaron por qué la colombiana enviaba mensajes en inglés si su lengua nativa era el español.

“Ya ella no habla español o sea, que falta de respeto para la comunidad latina y los colombianos fans de ella”, fue uno de los mensajes que dejaron los usuarios. Pero no solo ese resaltó por el mismo hecho, también varias personas dijeron: “Mmmmm...... que feo que no hable en español... que es su primer idioma... es colombiana…”, “De colombiana a argentina, de argentina a española, de española a gringa. 🙄🙄🤭Shak sé tú, no cambies por situaciones ni por nadie. Habla tu acento costeño que bien chévere que es”.

Cabe recordar que Shakira habla seis idiomas con fluidez: español, inglés, portugués, italiano, francés y catalán, y en sus publicaciones suele variar los mensajes que envía con su idioma nativo y el inglés.