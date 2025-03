Shakira rompió en llanto con sus fans en Chile y compartió emotivas palabras: “Quería cantarles”

“Chile! No me podía ir sin cantarles con la promesa de que muy pronto regresaré. Mi corazón está con ustedes siempre! Gracias por todo su amor, su apoyo incondicional y por animarme tanto!”, dijo la cantante en medio de su pequeña presentación.

“Gracias Santiago, gracias por el apoyo gracias por acampanarle los quiero mucho (...) No me voy a ir de Chile sin cantarles una canción. Me gustaría cantárselas allá fuera, ¿si quieren cantarla conmigo? Eso me va a animar también, pero voy a volver a Chile con muchos más conciertos, pero por ahora voy, pero al menos quería a cantarles esto”, dijo la colombiana en medio de la nostalgia,