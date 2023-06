Shakira se confiesa sobre ‘Copa Vacía’: “cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”

Shakira está dichosa con su nuevo lanzamiento musical Copa Vacía y así lo reveló a través de sus redes sociales, especialmente en Instagram, donde ha creado un chat de difusión directo con sus fans y en el que ha revelado detalles inéditos de este nuevo sencillo, que cuenta con la colaboración del colombiano Manuel Turizo.

A pocos minutos de lanzarse este tema, la barranquillera les envió un mensaje directo a todos sus fans anunciando su emoción por mostrarle al mundo este nuevo sencillo, que se realizó meses atrás y cuyo video ya ha generado una felicidad inmensa entre los fans de la cantante, pues ella aparece como una sirena, personaje mítico que tiene una relevancia simbólica en dicho clip.

Foto: Instagram @shakira. - Foto: Foto: Instagram @shakira.

“Hola a todos. Bueno, estoy aquí estrenando mi nuevo broadcast channel, me encanta poder comunicarme ahora directamente con ustedes y lo primero que les cuento, para los que aún no lo saben, es que hoy sale mi nueva canción Copa Vacía… Y en el video soy una sirena, así es… Bueno, últimamente ando tanto tiempo en el agua, que creo que en cualquier momento me salen escamas”, reveló la cantante en su chat.

Shakira no solo habló de una forma casual y tranquila con sus fans, en un espacio en el que solo el moderador o creador del chat, en este caso la artista, puede escribir, enviar mensajes de voz y hasta adjuntar imágenes, videos y links. Allí la intérprete de Hips Don’t Lie reveló por qué le gusta tanto hacerles clips a sus canciones, siendo ella una de las que más invierte en producciones audiovisuales con su música.

Shakira y Manuel Turizo revelan la fecha de lanzamiento de 'Copa Vacía'. - Foto: tomada de redes sociales

“Lo mejor de realizar videos es poder convertir en realidad ciertas fantasías y esta era definitivamente una de ellas, es poder realizar todo ese mundo onírico y convertirlo en algo tangible, en algo que se puede casi oler, casi tocar y que genera tantas sensaciones”, declaró la colombiana en su audio, que ya acumula más de 63 mil likes.

Retomando el tema de la sirena, que es uno de los más nombrados últimamente gracias al remake live action que realizó Disney de su clásico animado La Sirenita, Shakira adopta esta faceta para navegar en aguas turbulentas que demostrarían de una forma fantástica lo que le ha sucedido en los últimos meses, donde ha volado al otro lado del océano a comenzar una nueva vida donde ella y sus hijos son su prioridad.

“Pero, es que además yo creo que la figura de la sirena en este video es muy simbólica y representa muy bien este momento de mi vida, porque muchos saben que estoy en el momento de mi vida de vuelta a mí misma y esta sirena en el video llega a sacrificar muchas cosas por amor y acaba en un basurero rodeada de ratas y finalmente regresa a su hábitat… Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, por supuesto”, añade la barranquillera, dejando al aire una relación muy latente entre su ruptura con Piqué, los pleitos que ha tenido con él y su nueva vida en Miami.

Shakira comparte avance de video de 'Copa vacía'. - Foto: Twitter: @shakira

Finalmente, Shakira solo quiere que sus fans, aquellos que no la han desamparado en las más de tres décadas de vida artística que lleva, se gocen su nueva canción, donde el monteriano Manuel Turizo también se luce no solo con su vozarrón, sino con el cuerpazo escultural que ostenta mientras interactúa con una Shakira con cola de pez, melena rosada y con sentimientos de amor, desamor y esperanza a flor de piel.

“Ahí me quedo, ojalá disfruten de esta canción, de este video y de Manuel Turizo, que es lo máximo, un besito Manu, un besito a todos ustedes, MUA, y los adoro”, finaliza Shakira su intervención en su chat interno con sus fans, que a partir de este momento será uno de los canales más usados por la cantante para dar su punto de vista sobre lo que sucede en su nueva vida.