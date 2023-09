Shakira y Piqué no dan tregua y seguirían en problemas por negociaciones relacionadas con sus hijos; destapan cómo es su relación

No obstante, a un año desde que se separaron y atravesaron fuertes cruces, aparecieron versiones que señalaban que Shakira y Piqué estarían en buena onda, intentando lidiar con sus diferencias para no afectar a los menores que quedaron en el medio. Vanitatis apuntó que ambas partes habrían llegado a un acuerdo y no estarían en plan de pelea como en el pasado.