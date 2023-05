¿Shakira y Piqué perdieron un bebé? Supuesta ‘pista oculta’ en su último video desató rumores

Shakira y Gerard Piqué han protagonizado una extensa lista de noticias durante lo que va de 2023, debido a los cambios que hicieron en sus vidas personales. Ambos terminaron su relación sentimental, tomando caminos separados y dando inicio a una historia completamente distinta.

La cantante y el empresario terminaron en 2022. - Foto: Instagram @shakira - @3gerardpique

Una vez cortaron todo tipo de vínculo amoroso, los dos famosos fueron blanco de los reporteros y paparazis, quienes se fijaron en detalles de las realidades que ahora llevan. El exfutbolista se concentró en sus proyectos con Kosmos y la Kings League, mientras que la cantante regresó a la música y estrenó varios temas que ahora ocupan un lugar entre los más escuchados en el mundo.

En el caso de Shakira, aprovechó su nueva etapa en la industria musical para lanzar propuestas inesperadas y contagiosas, las cuales soltaban detalles de su vida personal y privada. Lejos de las miradas de los curiosos, la barranquillera se concentró en sus producciones y desató una ola de teorías con cada una.

La cantante se lució junto a Bizarrap en su presentación en el show de Jimmy Fallon. - Foto: Fotograma, 0:15, Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 | The Tonight Show Starring Jimmy Fallon YouTube

Este fue el caso de Acróstico, el cual llegó de la mano de un videoclip oficial que mostraba la mudanza que hizo con sus hijos, Milan y Sasha, de Barcelona a Miami. En las imágenes se apreciaron tomas sorpresivas, las cuales destaparon curiosidades que actualmente volvieron a tomar fuerza en formatos de entretenimiento.

Chisme No Like fue el programa encargado de hablar sobre una particular teoría que existía sobre el proyecto que estrenó Shakira, haciendo referencia a una “pista oculta” que revelaría un detalle que pocos conocían sobre la historia de la colombiana con Piqué. Según los presentadores de este video, en la escena de la bañera que se observa, hay un patito que se hunde y tendría un significado específico.

Patos en la bañera del video de Acróstico. - Foto: Fotograma, 1:58, Shakira - Acróstico (Official Video) - YouTube Shakira

“¿Qué significa este patito que se hunde? Un patito es Milan, un patito es Sasha. El pato grande, ya saben, con el ego grande, mirando indiferente a otro lado es Piqué”, dijo Javier Ceriani, quien apuntó que esta toma en el agua hace alusión a lo ahogada que estaba la bailarina con sus emociones, incluyendo un supuesto aborto.

El integrante del programa lanzó varias interrogantes y comentarios, indicando que posiblemente la celebridad habría estado buscando ser mamá de una niña, pero no resultó y atravesó una situación complicada.

“Hace tiempo se le vio salir a Shakira muy apurada de su casa en Barcelona, se le vio entrar en una clínica ginecológica y todos sospechamos que Shakira estaba buscando la ‘shakirita’ (haciendo referencia a la niña), pues tiene dos varones, aunque se dice que genéticamente podrías lograr la nena”, comentó el presentador.

“¿Estaba Shakira buscando un tercer hijo? ¿Estaba Shakira buscando la nena? Para imaginársela bailando. ¿Quién es el tercer patito que se ahoga en la tina de emociones de Shakira mientras un pato con mucho ego, gigante, mira hacia otro lado?”, agregó.

Milan y Sasha, hijos de Piqué y Shakira, cantan en la canción 'Acróstico'. - Foto: fotograma, 2.54, Shakira - Acróstico (Official Video), Shakira, Youtube

En el informe se especuló que la cantante habría pasado un mal momento, por lo que habló en la BZRP Music Session #53 de lo mucho que necesitó a Piqué y la dejó sola. “Hemos descubierto una nueva teoría sobre los patitos del video de Acróstico. Y es que ha trascendido que Shakira habría, supuestamente, tenido un aborto”, se escuchó en el segmento.

“Es creíble que Shakira busque a la nena (...). Si observan bien, en la tina no hay tres patitos, hay cuatro de diferentes tamaños. Uno, justamente, tumbado al lado de mamá”, agregó.

En Chisme No Like se cuestionó que posiblemente Shakira atravesó un calvario muy grande en su relación, llegando a tener momentos altos de estrés.

Hasta ahora la celebridad no ha comentado nada relacionado a perder un bebé. Todas estas especulaciones provienen de redes sociales, alimentándose de conclusiones que arrojan los curiosos.

La cantante lanzó el videoclip de la canción Acróstico. - Foto: Twitter @Shakira - Portada oficial videoclip Acróstico - YouTube Shakira

Los dos nombres ocultos en letra de ‘Acróstico’

La intención principal de este proyecto es la unión de letras en frases, formando así los nombres de quienes son los verdaderos protagonistas de la trama. La cantante supo jugar con esto, ocultándolos a lo largo de las líneas.

A lo largo de la letra, Milan y Sasha aparecen camuflados, demostrando una vez más el valor tan importante que tienen dentro de esta composición. Cada uno está presente en una parte de la producción, por lo que más de un fanático no se había percatado de la unión familiar que había de fondo.

A pesar de que esta balada trajo recuerdos relacionados con la época en la que Shakira lanzó Antología, su esencia es completamente distinta y el estilo que plasma es contrario, dándoles protagonismo a las frases cortas y sencillas.

Dónde están ubicados los dos nombres ocultos, basándose también en el videoclip de la letra que se estrenó el pasado 11 de mayo de 2023.

Milan

Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba.

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos.

A veces corremos, pero no llegamos.

Nunca dudes que aquí voy a estar

El hijo mayor de Shakira fue mencionado en Acróstico. - Foto: Fotograma, 1:47, Acróstico / YouTube Shakira

Sasha

Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla; y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas