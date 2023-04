Shakira y Piqué: su caso fue analizado en un foro de reconocida universidad

La ruptura de Shakira y Piqué ha sido una de las más comentadas de los últimos meses. Los rumores comenzaron el año pasado y finalmente se hicieron realidad cuando la pareja confirmó el adiós en junio del año 2022, luego de que los rumores se volvieran cada vez más intensos por las apariciones de la colombiana sola en los eventos y por ciertas indirectas que enviaba.

Shakira y Piqué ratificaron en el juzgado su acuerdo de separación Europa Press Reportajes / Europa Press 30/11/2022 - Foto: Europa Press

Lo hicieron en un comunicado de prensa: “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”.

Desde entonces, empezaron toda clase de rumores respecto a su divorcio y lo que pasaría con ellos en un futuro. Además, después de tantas dudas, el exfutbolista confirmó que tenía una relación con Clara Chía, mujer que ha estado en el ojo del huracán, pues ya estaba saliendo con Gerard antes de la separación con la barranquillera.

La pareja se ha enfrentado a las críticas, principalmente dadas por los fanáticos de Shakira. - Foto: Instagram: @3gerardpique

Ahora la expareja vuelve a ser tema de conversación y todo gracias a una universidad.

En específico, se trata de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), que decidió realizar una jornada para que sus estudiantes analizaran la ruptura desde distintas áreas como el derecho a la intimidad, el honor y la propia imagen, hasta el derecho internacional. Esta misma lleva por nombre: “Implicaciones jurídicas del caso Shakira y Piqué a propósito de la session 53 BZRP”.

Y es que, aunque la cantante ya ha lanzado un par de canciones en las cuales se desahoga sobre su ruptura, lo cierto es que la más dura y llamativa ha sido la realizada con Bizarrap.

De acuerdo con la universidad, el objetivo era “aproximar al alumnado a algunas cuestiones jurídicas relevantes recurriendo a un tema que conocen por los medios de comunicación y que les interesa”.

A principios de este año Shakira lanzó ‘BZRP Music Session #53′, en la que se refiere explícitamente al exfutbolista y a Chía.

Shakira y Bizarrap en la Music Sessions #53 - Foto: Sony Music

En aquella tiradera, la barranquillera lanza frases punzantes como: “Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”, “A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú” y “Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques”, entre otras tantas.

Tiempo después, en entrevista con Televisa, la famosa contó detalles de la realización de la canción, empezando porque había sido uno de sus hijos, Milan, quien le había dado la idea de hacer una colaboración con Bizarrap: “Me dijo: ‘tienes que hacer algo con él, es el dios argentino’”.

De acuerdo con la famosa, la creación de este tema se convirtió en una manera de desahogarse, pero también, de reflexionar acerca de quién es.

“Mis canciones son la mejor terapia, son más eficaces que una visita al psicólogo, al psicoanalista. Entré al estudio de una forma y salí de otra (...), fue un gran desahogo necesario también para mi propia sanación, para mi propio proceso de recuperación. Creo que estaría en un lugar muy distinto si no hubiese tenido esa canción, la posibilidad de expresarme, de pensar en el dolor”.

Cabe mencionar que este es el cuarto sencillo de la artista relacionado con su separación. La famosa también ha lanzado ‘Te felicito’, ‘Monotonía’ y ‘TQG’, tema que hizo junto a Karol G.

Muchos de sus seguidores esperando ansiosos sobre la noticia de su nuevo álbum en el que también estaría una canción con Manuel Turizo y de la cual se han filtrado algunos detalles como la imagen de la portada y el coro del single.