Shannen Doherty: no se pierda el especial que rinde homenaje a la actriz, quien murió tras una larga batalla contra el cáncer

Doherty fue reconocida a lo largo de su carrera por su destacada participación en series icónicas como La pequeña casa en la pradera, Beverly Hills 90210 y Charmed, así como por sus papeles protagónicos en varias películas originales de Lifetime como Dying to Belong, Lista de toda una vida (List of a Lifetime), Celos asesinos (No One Would Tell) y La historia no autorizada de Beverly Hills 90210 (The Unauthorized Beverly Hills 90210 Story).