¿Silvestre Dangond asistió enfermo a la fiesta de Matheus Uribe?

En días anteriores, el jugador de la Selección Colombia, Matheus Uribe, contrajo nupcias con su prometida Cindy Álvarez y celebró su matrimonio con una ceremonia que contó con importantes figuras del fútbol colombiano y con la presentación de Silvestre Dangond.

La ceremonia se llevó a cabo en Santa Marta el pasado jueves 16 de junio y la celebración duró hasta la madrugada de este viernes, como se puede ver en varias historias de las redes sociales de los invitados. En la fiesta también se encontraban otros jugadores del combinado patrio como Rafael Santos Borré, Juan Guillermo Cuadrado y Sebastián Pérez.

Los ahora esposos están radicados en Oporto, Portugal, porque allá juega Matheus con el Porto y vive la feliz pareja que, como se puede apreciar en redes sociales, tiene tres hijos.

Además, el cantante de música vallenata asistió a la fiesta del volante de la Selección Colombia, y fue el acto principal de la fiesta. No obstante, en varias fotografías junto a los asistentes del evento, los fanáticos de Dangond notaron que el cantante no se encontraba al 100% y en una de sus manos tenía un “vendaje sospechoso”.

Al parecer, desde principios de junio el cantante de Las locuras mías, estaba enfermo por neumonía, según un comunicado del que hablaban en redes tenía incapacidad desde el 16 de junio, es decir, el mismo día del matrimonio del jugador del Porto de Portugal.

Matrimonio Matheus Uribe. - Foto: Historia Instagram Juan Guillermo Cuadrado.

No obstante, Dangond sacó fuerzas y cumplió con ir al evento, motivo por el cual muchos de sus seguidores comenzaron a escribir en sus redes sociales comentando sobre el hecho de que el cantante hubiera asistido con “catéter y todo”.

Luego de terminar con su presentación en el matrimonio, la salud de Silvestre empeoró y fue hospitalizado nuevamente. Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales con la cancelación de su concierto en Venezuela.

Según varios medios de comunicación del Cesar, el artista fue internado después de que le diagnosticaran una neumonía, luego de descartarse que era Covid-19.

“Incapacitado a partir de la fecha 16 de junio al 22 de junio 2022. Diagnóstico médico: Neumonía basal posterior izquierda”, manifiesta el comunicado sobre la salud de Dangond.

En ese sentido, en los próximos días Silvestre Dangond, podría seguir cancelando algunas de sus presentaciones mientras que se recupera completamente de su neumonía.

No obstante, el cantante aprovechó para enviar un mensaje a sus seguidores a través de sus redes sociales, informando que había viajado con un permiso médico, pero su salud no le daba para realizar el show programado, por lo que presentó excusas.

“Mi gente, estoy aquí en Puerto Ordaz con un permiso especial que me dio el médico, pero lastimosamente el compromiso de hoy tampoco se podrá cumplir”, confirmó el artista, recalcando que continúa recuperándose de su afección de salud.

Y agregó: “Me voy a quedar en Venezuela a ver si mañana salgo de viaje a cumplirles. La fecha en Puerto Ordaz se va a reprogramar, saben que siempre he sido muy responsable, un artista que nunca queda mal, que nunca aplaza”, insistiendo a sus seguidores que tan pronto pueda estará de nuevo en los escenarios.

Con respecto a su estado de salud actual afirmó que aunque no estaba en una situación crítica, tampoco estaría del todo bien. “En cuestiones de salud, me queda difícil y se me sale de las manos. La verdad es que me siento mejor, más no estoy curado del todo”, acotó Dangond.

El mánager de Silvestre confirmó que el cantante estaba fuera de peligro, y que su paso por urgencias habría sido para evitar cualquier complicación mayor, sin embargo, el artista ya se estaría recuperando de la afección.