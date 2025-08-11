Silvestre Dangond publicó doloroso mensaje por la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Seguirá inspirando”

Colombia se despertó este lunes, 11 de agosto, con la triste noticia de la muerte de Miguel Uribe Turbay, precandidato a la presidencia por parte del Centro Democrático. Después de más de dos meses de luchar por su vida en la Fundación Santa Fe, tras el atentado del 7 de junio, el político perdió la vida y dejó a sus familiares con un profundo dolor.

Con el paso de las horas, su hermana y su esposa se pronunciaron por medio de las redes sociales y compartieron emotivas palabras de despedida que llamaron la atención de miles de personas que estaban atentas al caso.

Homenaje póstumo al senador, Miguel Uribe Turbay. Capitolio Nacional. | Foto: HELEN RAMÍREZ

Sin embargo, varias personalidades del mundo de la política, la farándula y el entretenimiento también se manifestaron respecto a lo sucedido y a través de sus perfiles enviaron un mensaje a la familia del senador.

Uno de los que más llamó la atención fue el cantante vallenato Silvestre Dangond, quien por medio de una historia en su cuenta de Instagram escribió:

“Con profundo dolor, lamentamos el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay. Silvestre Dangond, familia y equipo de trabajo, lamentan profundamente el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, un colombiano ejemplar que dedicó su vida al servicio público con compromiso, integridad y amor por su país", se lee en la publicación.

El intérprete de Niégame tres veces, Las locuras mías y A blanco y negro compartió que en compañía de sus seres queridos continuarán orando por María Claudia Tarazona, esposa del fallecido político, su pequeño hijo y todos sus allegados, pues es consciente de la complicada situación que están atravesando.

“Hoy nos unimos en oración por su eterno descanso y abrazamos con respeto y solidaridad a su familia, amigos y colegas en este momento de profundo dolor. La huella que dejó en la vida política y social de Colombia permanecerá viva en la memoria de todos quienes lo conocieron y valoraron su labor”.

Silvestre Dangond publicó emotivo mensaje tras la muerte del político. | Foto: Instagram @silvestredangond

Terminó diciendo: “Descanse en paz, senador Miguel Uribe Turbay. Su legado seguirá inspirando a quienes creen en un mejor país”.