Silvestre Dangond publicó doloroso mensaje por la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Seguirá inspirando”

El cantante vallenato se pronunció a través de su cuenta de Instagram.

Redacción Semana
11 de agosto de 2025, 11:52 p. m.
El cantante de música vallenata se pronunció por la muerte de Miguel Uribe Turbay.
Colombia se despertó este lunes, 11 de agosto, con la triste noticia de la muerte de Miguel Uribe Turbay, precandidato a la presidencia por parte del Centro Democrático. Después de más de dos meses de luchar por su vida en la Fundación Santa Fe, tras el atentado del 7 de junio, el político perdió la vida y dejó a sus familiares con un profundo dolor.

Con el paso de las horas, su hermana y su esposa se pronunciaron por medio de las redes sociales y compartieron emotivas palabras de despedida que llamaron la atención de miles de personas que estaban atentas al caso.

Miguel Uribe Turbay
Homenaje póstumo al senador, Miguel Uribe Turbay. Capitolio Nacional. | Foto: HELEN RAMÍREZ

Sin embargo, varias personalidades del mundo de la política, la farándula y el entretenimiento también se manifestaron respecto a lo sucedido y a través de sus perfiles enviaron un mensaje a la familia del senador.

Uno de los que más llamó la atención fue el cantante vallenato Silvestre Dangond, quien por medio de una historia en su cuenta de Instagram escribió:

“Con profundo dolor, lamentamos el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay. Silvestre Dangond, familia y equipo de trabajo, lamentan profundamente el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, un colombiano ejemplar que dedicó su vida al servicio público con compromiso, integridad y amor por su país", se lee en la publicación.

Contexto: 🔴 EN VIVO | Murió Miguel Uribe Turbay: siga en directo los detalles de cómo será el funeral y últimas noticias

El intérprete de Niégame tres veces, Las locuras mías y A blanco y negro compartió que en compañía de sus seres queridos continuarán orando por María Claudia Tarazona, esposa del fallecido político, su pequeño hijo y todos sus allegados, pues es consciente de la complicada situación que están atravesando.

“Hoy nos unimos en oración por su eterno descanso y abrazamos con respeto y solidaridad a su familia, amigos y colegas en este momento de profundo dolor. La huella que dejó en la vida política y social de Colombia permanecerá viva en la memoria de todos quienes lo conocieron y valoraron su labor”.

Silvestre Dangond publicó emotivo mensaje tras la muerte del político.
Silvestre Dangond publicó emotivo mensaje tras la muerte del político. | Foto: Instagram @silvestredangond
Contexto: Miguel Uribe Turbay: se revela hora, fecha y lugar de la cámara ardiente y exequias del senador

Terminó diciendo: “Descanse en paz, senador Miguel Uribe Turbay. Su legado seguirá inspirando a quienes creen en un mejor país”.

Tras el fuerte acontecimiento, los colombianos han alzado la voz y han dejado mensajes de dolor: “Dios te tenga en su santa gloria, Miguel. Ora por nuestro país desde el cielo”; “Te llevaremos siempre en nuestros corazones, Miguel. Vuela muy alto”; “Mi más sentido pésame para mi Colombia, se perdió a un verdadero político. Se va alguien que venía con nuevas ideas y una forma distinta de hacer política en Latinoamérica. Me uno en sus oraciones, hermanos colombianos” y “Por luchar por el bien de nuestro país, ya no está con nosotros”, manifestaron.

