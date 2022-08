Sorprende con su espectacular cuerpo Martha Isabel Bolaños, ‘la pupuchurra’ de ‘Yo soy Betty la fea’

La exitosa novela colombiana Yo soy Betty, la fea se convirtió en todo un fenómeno mundial y fue una gran vitrina para todo el elenco, pues a la gran mayoría de los actores se les abrieron muchas puertas en otras producciones y se volvieron en personajes muy queridos u odiados, según fuera el caso.

De esa producción se hicieron muy famosos diferentes personajes como Nicolás Mora, que fue interpretado por Mario Duarte, y Jenny García, más recordada como la ‘pupuchurra’ a quien Martha Isabel Bolaños le dio vida.

La actriz interpretaba a una sensual impulsadora de supermercado que luego llegó a Ecomoda para ser modelo de tallaje, y que era bastante coqueta e interesada, pues se había ido con Efraín, el esposo de Sofía, que era una secretaria amiga de Betty, del ‘cuartel de las feas’.

Desde hace 23 años que se estrenó la novela, la también modelo ha estado enamorando a todos los que la ven, pues su belleza y talento son descomunales, y aunque los años han pasado, ella luce cada vez mejor.

Martha Isabel, además de haber sido la ‘pupu’ en la historia de Fernando Gaitán, es recordada por sus papeles en novelas como Hasta que la plata nos separe, Pasión de Gavilanes, Amparo Arrebato, la negra más popular, entre otras. Recientemente, la actriz ha sido noticia por cuenta de una revelación que hizo y que casi la pone en peligro.

En una entrevista con el programa La Red, la famosa contó que precisamente “hace veintitrés años inició toda la popularidad, comencé a ganar dinero y a hacerme unos retoquitos (…) Yo me reía y se me veía mucho la encía, cosa que no me gustaba. Fui a donde un médico reconocido, el cual me puso biopolímeros en mis labios”.

A pesar de los riesgos que tiene esta sustancia al ser inyectada en cualquier parte del cuerpo, Martha Bolaños nunca sufrió ningún percance, pero hace poco decidió retirarse ese elemento de sus labios gracias a que una médica la contactó precisamente para quitarle los biopolímeros.

La actriz contó que todo empezó cuando le “llegó un mensaje por parte de ella en Instagram en el que me ofrecía un tratamiento para mis labios, yo lo leí, pero no le preste mucha atención. Sin embargo, poco tiempo después charlé con ella, compré mis tiquetes y me fui para Medellín a que me removiera los biopolímeros”.

“A veces en las fotos o en las cámaras me veía y decía que se notaba, yo pensaba en que no me iban a escoger en los castings”, expresó Martha Isabel, luego de contar que los años no llegaron solos y la incomodidad comenzó a surgir con el aspecto de sus labios.

En aquel momento, la colombiana aprovechó para confesar que se quiere operar la nariz, pero está meditándolo porque sabe que es una decisión mucho más comprometedora.

A través de sus redes sociales, la actriz suele compartir variado contenido, desde fotos en donde luce sus sexys curvas, hasta videos de comedia y demostrando sus dotes para la danza, que como buena caleña entre sus talentos para el baile se destaca la salsa.

Cada vez que la actriz comparte dicho material en el que luce su belleza, sus piernas y su talento, deslumbra a más de un seguidor que no duda en dejarle halagos y hasta comentarios subidos de tono, pues la sensualidad de la ‘pupuchurra’ emociona a cientos de hombres.