Tatán Mejía y su momento determinante en la final de ‘MasterChef’ con Ramiro Meneses

La cuarta temporada del reality MasterChef llegó a su fin. Comenzó en febrero y contó con la participación de 22 celebridades, que en cada capítulo tuvieron que afrontar los retos culinarios que ponían los jurados.

En esta oportunidad, el ganador fue el actor Ramiro Meneses, quien venció en la final a Tatán Mejía, a Chicho y a Carlos Báez.

Uno de los finalistas, el motociclista Tatán Mejía, contó en una transmisión en vivo que hizo en su perfil de Instagram una situación que vivió en el último tramo del programa, cuando buscaba quedarse con el premio final.

“Hoy estoy contento. Mentiras, no estoy contento, la verdad, no estoy contento. No les voy a negar que quería ganar con todas las ganas”, señaló el deportista.

Luego, añadió que en un punto de la final sintió que había perdido. “Con el primer plato se fue todo al piso. No estaba tan bueno como creí. El primer día le escribí a Rami (Ramiro Meneses): parcero, te felicito, esto es tuyo”, comentó Mejía.

Además, el caldense destacó a sus compañeros y el buen grupo que tuvieron en esta edición del reality. “Cuando salí les escribí a Carlitos y a Chicho, un par de personajes hermosos, hermosos los dos. Todos mis compañeros que estuvieron en el reality, uno aprende de esas personas, de unas aprendes qué debes hacer y de otras qué no debes hacer”, comentó el motociclista.

“Fue un reality muy bello, nadie pasó por encima de nadie y todos nos divertimos”, indicó Tatán Mejía, quien en diálogo con SEMANA señaló que antes de estar en MasterChef “no había preparado nada realmente bueno”.

Carla Giraldo le envió un mensaje a Meneses

La final de la temporada del reality MasterChef del canal RCN se extendió durante tres días, dejando a los espectadores con la expectativa de quién sería el famoso ganador de los 200 millones de pesos. Luego de un menú completo que presentaron en el atril, Nicolás de Zubiria, Jorge Rausch y Chris Carpentier eligieron a Ramiro Meneses como la celebridad victoriosa de esta edición.

En medio de la emoción que se desató por el veredicto que dio a conocer el jurado, las redes sociales estallaron en olas de memes, comentarios y publicaciones. Los espectadores expresaban el cariño y admiración que sentían por el actor, quien demostró la pasión que sentía por la cocina.

Entre los mensajes que rodearon a Meneses por este triunfo, salió a la luz un post que realizó Carla Giraldo en su cuenta oficial de Instagram, donde felicitaba al artista por quedarse con el premio de esta temporada. La también actriz usó una de las historias de su perfil para mostrar lo contenta que estaba con el proceso que alcanzó a conocer de su colega.

“Ganaste, qué emoción. Te lo mereces”, escribió Giraldo en la fotografía, la cual permitía ver su paso por la cocina de MasterChef, donde les colaboró a los participantes con conocimientos y consejos útiles. En esta instantánea se ve a Rausch y a Meneses, quienes la acompañan en el puesto de preparaciones.

La polémica ganadora de MasterChef Celebrity 2021 generó algunas reacciones entre los seguidores del programa, quienes la criticaron en su momento por los comentarios y actitudes que tuvo durante la emisión de aquella temporada. La actriz se había destacado por comentar y seguirles el paso a los capítulos donde ya tenía a algunos favoritos.

A pesar de las críticas que ha recibido en las plataformas digitales, la artista suele defenderse y arremeter contra sus detractores, expresando lo poco que la afectan los comentarios negativos que le escriben.