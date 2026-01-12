“Te amo, papi”: hija de Yeison Jiménez publicó video inédito del cantante un día después de su muerte

En la tarde del 10 de enero, miles de personas quedaron sorprendidas y con profunda tristeza luego de que se confirmara que Yeison Jiménez, uno de los cantantes de música popular con mayor éxito en Colombia, falleciera en medio de un accidente aéreo, mientras se desplazaba hacia Marinilla para a darles un show a sus admiradores en el territorio antioqueño.

Con el paso de las horas, son miles de pronunciamientos y mensajes que se han compartido a través de las redes sociales, pues tanto sus admirados, como colegas, amigos y familia, han recordado momentos especiales que vivieron a su lado.

Video: esposa de Yeison Jiménez llegó al lugar del accidente; su reacción causó dolor

El cantante de música popular falleció el 10 de enero de 2026. Foto: Tomada de redes A.P.I. / Getty

En las últimas horas, Camila, una de sus hijas, se pronunció por medio de su cuenta oficial de TikTok, en la que suma más de 192.000 seguidores, quienes de manera constante estaban pendiente de sus publicaciones, ya que compartía contenido y videos de entretenimiento en compañía del artista.

Fue por medio de su más reciente publicación que la joven destapó un video nunca antes visto del cantante de música popular. En este, se puede ver a Yeison y a Camila haciendo uso de un filtro de la aplicación y disfrutando de un momento de padre e hija en medio de lo que parece ser un centro comercial.

Pipe Bueno se quebró en SEMANA por la muerte de Yeison Jiménez; reveló cómo fue su último contacto

“Te amo, papi”, escribió junto al contenido. Horas más tarde, se manifestó por medio de la sección de los comentarios, en la que agregó un corto, pero contundente mensaje: “Perdón, si subo cosas, solo me siento mal y lo recuerdo así”.

Como era de esperarse, una gran cantidad de personas reaccionaron al contenido y le dejaron algunas palabras de apoyo en el complicado momento de luto que atraviesa.

Así se veía por dentro el avión en el que murió Yeison Jiménez; fotógrafo publicó el despegue

“Si te sirve de consuelo, tu papá le llenó el alma a miles de personas, me incluyo. Así que mucho amor, que fue lo que te dejó ese hombre”; “Tú sube lo que quieras, es tu dolor”; “Qué raro sentir un dolor ajeno”; “Es extraño, aunque muchos no seguían su carrera como tal, esta muerte se siente muy personal, a todos nos ha dolido mucho”; “No lo conocí en persona, pero era mi cantante favorito y lloré cuando me enteré de lo que le pasó”; “Mucha fuerza, Cami”; “Ahora tienes un ángel que te acompaña”; “Todo Colombia perdió un cantante, pero ella perdió a su papá”, y “No sé si soy la única a la que esta noticia no la ha dejado dormir bien, qué buen ser humano se nos fue”, son algunas de las palabras que se leen.