Gente

“Te amo, papi”: hija de Yeison Jiménez publicó video inédito del cantante un día después de su muerte

Camila se pronunció en sus redes sociales y compartió especial momento con el cantante.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

12 de enero de 2026, 11:12 a. m.
La hija del fallecido Yeison Jiménez publicó emotivo video en sus redes sociales
La hija del fallecido Yeison Jiménez publicó emotivo video en sus redes sociales Foto: Instagram @yeison_jimenez

En la tarde del 10 de enero, miles de personas quedaron sorprendidas y con profunda tristeza luego de que se confirmara que Yeison Jiménez, uno de los cantantes de música popular con mayor éxito en Colombia, falleciera en medio de un accidente aéreo, mientras se desplazaba hacia Marinilla para a darles un show a sus admiradores en el territorio antioqueño.

Con el paso de las horas, son miles de pronunciamientos y mensajes que se han compartido a través de las redes sociales, pues tanto sus admirados, como colegas, amigos y familia, han recordado momentos especiales que vivieron a su lado.

Video: esposa de Yeison Jiménez llegó al lugar del accidente; su reacción causó dolor
Testigos presenciales aportaron detalles clave sobre los segundos previos al choque.
El cantante de música popular falleció el 10 de enero de 2026. Foto: Tomada de redes A.P.I. / Getty

En las últimas horas, Camila, una de sus hijas, se pronunció por medio de su cuenta oficial de TikTok, en la que suma más de 192.000 seguidores, quienes de manera constante estaban pendiente de sus publicaciones, ya que compartía contenido y videos de entretenimiento en compañía del artista.

Fue por medio de su más reciente publicación que la joven destapó un video nunca antes visto del cantante de música popular. En este, se puede ver a Yeison y a Camila haciendo uso de un filtro de la aplicación y disfrutando de un momento de padre e hija en medio de lo que parece ser un centro comercial.

Gente

El secreto de la eterna juventud de Jennifer Aniston: Así es el entrenamiento y el suplemento que potencian su figura

Gente

Revelan la que habría sido la última foto de Yeison Jiménez, poco antes del trágico accidente en el que perdió la vida

Gente

Horóscopo y números mágicos de Walter Mercado para ganar la lotería el 12 de enero

Gente

Blessd habló sin filtros y explicó por qué fue excluido de ‘La reina del flow’: “Quedé en el limbo”

Gente

Globos de oro 2026: el evento cinematográfico dio sorpresas y Timothée Chalamet venció a Leonardo DiCaprio

Gente

Así se vivió el homenaje a Yeison Jiménez en El Campín; miles de fans lloraron y cantaron su música

Gente

“Sentí que te ibas a ir”: Hija menor de Yeison Jiménez habría tenido premonición de su muerte

Nación

“Seguiré ese camino”, el mensaje de Gustavo Petro en homenaje a Yeison Jiménez. ¿En qué sectores le pidió el cantante enfocarse?

Tecnología

Se reveló lo que significa la última advertencia vista en el tablero de la avioneta donde murió el cantante Yeison Jiménez

Bogotá

Medicina Legal avanza en la identificación de los cuerpos de Yeison Jiménez y las otras víctimas del accidente aéreo

Pipe Bueno se quebró en SEMANA por la muerte de Yeison Jiménez; reveló cómo fue su último contacto

“Te amo, papi”, escribió junto al contenido. Horas más tarde, se manifestó por medio de la sección de los comentarios, en la que agregó un corto, pero contundente mensaje: “Perdón, si subo cosas, solo me siento mal y lo recuerdo así”.

Como era de esperarse, una gran cantidad de personas reaccionaron al contenido y le dejaron algunas palabras de apoyo en el complicado momento de luto que atraviesa.

@mj___7771

♬ original sound - you don’t know me
Así se veía por dentro el avión en el que murió Yeison Jiménez; fotógrafo publicó el despegue

“Si te sirve de consuelo, tu papá le llenó el alma a miles de personas, me incluyo. Así que mucho amor, que fue lo que te dejó ese hombre”; “Tú sube lo que quieras, es tu dolor”; “Qué raro sentir un dolor ajeno”; “Es extraño, aunque muchos no seguían su carrera como tal, esta muerte se siente muy personal, a todos nos ha dolido mucho”; “No lo conocí en persona, pero era mi cantante favorito y lloré cuando me enteré de lo que le pasó”; “Mucha fuerza, Cami”; “Ahora tienes un ángel que te acompaña”; “Todo Colombia perdió un cantante, pero ella perdió a su papá”, y “No sé si soy la única a la que esta noticia no la ha dejado dormir bien, qué buen ser humano se nos fue”, son algunas de las palabras que se leen.

Más de Gente

Las estrellas de Hollywood están optando por un peinado que no solo les brinda estilo, sino que también ayuda a crear la ilusión de una cara más alargada.

El secreto de la eterna juventud de Jennifer Aniston: Así es el entrenamiento y el suplemento que potencian su figura

Yeison Jiménez

Revelan la que habría sido la última foto de Yeison Jiménez, poco antes del trágico accidente en el que perdió la vida

Pese a que el astrólogo falleció hace algunos años, muchos confían en la información que comparte su sobrina.

Horóscopo y números mágicos de Walter Mercado para ganar la lotería el 12 de enero

El famoso cantante de reguetón confesó el motivo por el que no logró actuar en la novela.

Blessd habló sin filtros y explicó por qué fue excluido de ‘La reina del flow’: “Quedé en el limbo”

La hija del fallecido cantante publicó emotivo video en sus redes sociales.

“Te amo, papi”: hija de Yeison Jiménez publicó video inédito del cantante un día después de su muerte

Globos de Oro 2026

Globos de oro 2026: el evento cinematográfico dio sorpresas y Timothée Chalamet venció a Leonardo DiCaprio

Miles de personas se reunieron a las afueras del Estadio El Campín en Bogotá.

Así se vivió el homenaje a Yeison Jiménez en El Campín; miles de fans lloraron y cantaron su música

Hija de Yeison Jiménez había manifestado el miedo de perder a su padre.

“Sentí que te ibas a ir”: Hija menor de Yeison Jiménez habría tenido premonición de su muerte

Testigos presenciales aportaron detalles clave sobre los segundos previos al choque.

MinTransporte revela hallazgos preliminares del siniestro aéreo en donde murió el cantante Yeison Jiménez

El dueño del predio decidió divulgar las imágenes como aporte a lo ocurrido.

Propietario de finca cercana de donde murió Yeison Jiménez enseñó video del momento exacto en que la avioneta explota

Noticias Destacadas