Temblor en Colombia sacudió el corazón de la exnovia de Egan Bernal y aprovechó para lanzarle indirecta: “ya no siento nada”

El temblor que sacudió a Colombia la noche de este lunes no solo causó temor entre los que lo sintieron, sino que luego de que todo volviera a la normalidad y pasara el pánico, dio para los característicos memes y comentarios jocosos que se producen después de un momento de tanta tensión como un sismo.

Una de las que se sumó a la ola de comentarios que inundaron Twitter fue Xiomara Guerrero, la exnovia del ciclista Egan Bernal, quien despertó miles de reacciones gracias al humor y a la indirecta que le envió al pedalista nacional.

Guerrero es la encargada de manejar las comunicaciones del campeón del Giro de Italia y el Tour de Francia, por lo que cuenta con un número significativo de seguidores en su perfil, los mismos que se dieron cuenta de su buen sentido del humor a la hora de señalar que era una de las colombianas que no había sentido el movimiento telúrico.

El susto estuvo motivado porque horas antes un terremoto había sacudido a Siria y Turquía. - Foto: Facebook / Antuan Ilgıt SJ

”¡Dicen que tembló! Pero gracias a mi ex ya no siento nada”, fue el mensaje publicado por la ex de Bernal, quien en ningún momento lo mencionó, pero que los asiduos seguidores relacionaron de inmediato con el corredor del Team Ineos.

El trino logró más de 30.000 reacciones y cientos de comentarios celebrando el buen humor de Guerrero y la forma como afrontó el hecho noticioso.

Dicen que tembló!

Pero gracias a mi ex ya no siento nada. — Xiomy Guerrero (@XiomyGuerrero4) February 7, 2023

Susto por temblor en Colombia

En horas de la noche del lunes, 6 de febrero, se registró un fuerte temblor de magnitud 3,7, que se sintió Bogotá y otras zonas del centro del país.

De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano, el epicentro del movimiento telúrico se produjo a 11 km del municipio de Pasca, Cundinamarca. Asimismo, se informó que tuvo una profundidad superficial de menos de 30 km.

Por medio de las redes sociales, ciudadanos que residen en la capital del país y municipios de Cundinamarca reportaron que sintieron el temblor con intensidad, según los organismos de socorro no se registraron personas lesionadas ni afectaciones.

El mundo tembló el lunes 6 de febrero

El impacto del terremoto en Turquía y Siria. - Foto: Reuters / Ihlas News Agency (IHA)

Varios países del mundo sufrieron el lunes -6 de febrero- movimientos telúricos que generaron zozobra y preocupación por su magnitud, especialmente tras la tragedia que azota a Turquía y Siria, que ha dejado miles de muertos y heridos.

También en Estados Unidos y Guatemala se presentaron temblores, aunque de menor magnitud, que, sin embargo, causaron alarma entre la población, teniendo en cuenta que previamente había sucedido el terremoto en Turquía y Siria.

En el caso de Estados Unidos, el epicentro fue en la población de West Seneca, ubicada en el estado de Nueva York y muy cercana a la ciudad de Búfalo, la cual sufrió hace poco las consecuencias de la denominada ‘tormenta del siglo’.

“Temblor en Nueva York: sismo de magnitud 3,8 sorprende a Búfalo. El terremoto en Turquía está generando fricciones en las placas tectónicas de todo el planeta”, escribió vidaaustera.nft en su cuenta de Twitter, al publicar un video.

El Servicio Geológico de ese país (USGS por sus siglas en inglés) reportó el temblor a las 7:09 a. m. (hora del este) con una intensidad de 3,8 en la escala de Richter.

Los daños en infraestructura en los dos países ha dejado varios damnificados - Foto: Getty Images / Burak Kara

En el caso de Guatemala, se registró un sismo de 4,7 en la escala de Richter, y se sintió también en países vecinos como El Salvador y México.

Previamente, se sintió otro temblor a 27 km de Jutiapa. El movimiento sísmico tuvo una magnitud de 1,8 y una profundidad de 1 km.

Ese país centroamericano es uno de los más vulnerables a los terremotos debido a su situación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, la zona con mayor actividad sísmica del mundo.