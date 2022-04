TikTok: doctora buscaba videos en YouTube de la cirugía que iba a realizar

Angustia y desconfianza fueron las reacciones que mostró una paciente de un hospital de Estados Unidos, luego de que capturara mediante una pieza de video el momento en el que una profesional de la salud estaba buscando en YouTube la intervención que le iba a realizar.

Como era de esperar, el fragmento audiovisual se viralizó por todas la redes sociales. Por medio de la aplicación china TikTok una joven que tiene el usuario de @isi_lynott no pudo esconder su descontento, pues la doctora que le iba a quitar un quiste estaba buscando un tutorial de cómo hacerlo, junto a otro profesional.

La recopilación no dura más de 15 segundos, pero luego de que se enfoca a la doctora, la paciente, quien se ve en una camilla y con vestuario hospitalario, no podía creer que eso estuviera sucediendo y, en consecuencia, sintió un poco de temor, ya que imaginó que, posiblemente, la médica no tenía el conocimiento suficiente.

Internet se ha convertido en la guía perfecta para consultar cualquier tipo de información y, por ello, eso no quiere decir que un sujeto no sepa acerca de determinado tema. Aun así, por la situación en la que se encontraba, la usuaria de TikTok escribió: “No, el doctor mirando en YouTube videos de cómo curar mi quiste”, tras una semana de su publicación, el fragmento de video acumula más de seis millones de vistas.

“Obtuvo su MD (título) en la universidad de YouTube”, agregó la joven de modo burlesco.

La inusual acción que efectuó la profesional de la salud se convirtió en tendencia y, por obvias razones, cibernautas, seguidores y usuarios de la plataforma digital, que tiene novedosas funciones, no dudaron en dar a conocer su punto de vista en relación con lo que se puede observar.

“Yo, un hipocondríaco, siendo rechazado por médicos por googlear cuando sus fuentes son las mismas que las mías”; “parte de ser médico es saber cómo y dónde obtener recursos confiables para todas las dolencias. No veo nada malo aquí”; “soy enfermera y los médicos hacen esto todo el tiempo”, son algunas de las percepciones más destacadas.

Además, una presunta profesional y usuaria de la mencionada red social explicó: “Te prometo que quieres esto sobre el doctor que cree que lo sabe todo, pero no es así. He dado a luz a cientos, sino miles de bebés, y pasé la semana pasada viendo técnicas de cesárea. ¡Siempre hay espacio para mejorar!”.

Al notar que la pequeña pieza de video traspasó fronteras, la joven prefirió aclarar el por qué subió el post: “Por última vez, agradezco a todos los médicos y enfermeras y entiendo que no son enciclopedias andantes, ¡este tiktok solo fue una BROMA!... ¡Me alegro de que ella haya refrescado su memoria y me haya ayudado todo el tiempo! Mi amigo y yo nos reíamos de que esto estaba sucediendo frente a nosotros”, refutó la tiktoker.

