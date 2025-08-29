Suscribirse

Tiktoker fue asesinada junto a su esposo e hijos en Guadalajara, los encontraron en una camionera abandonada

El caso de Esmeralda FG ha vuelto a reavivar el caso de Valeria Márquez, otra influencer mexicana asesinada en vivo en su cuenta de Tik Tok.

Redacción Gente
29 de agosto de 2025, 10:08 p. m.
Tiktoker fue asesinada junto a su esposo e hijos en Guadalajara, fueron encontrados en camionera abandonada | Foto: TikTok @esmeraldafg222

Un macabro hallazgo sacude a la ciudad de Guadalajara, México, luego de que se conociera que Esmeralda Ferrer Garibay, más conocida como Esmeralda FG, una joven tiktoker de 32 años, fue hallada muerta.

Junto a Ferrer también se encontraron sin vida a su esposo, Roberto Carlos Gil Licea, de 36 años, y sus dos hijos, una niña de 7 años y un niño de 13 años, dentro de una camioneta Ford Ranger abandonada en Guadalajara, Jalisco.

La confirmación oficial llegó cuando la Fiscalía General del Estado de Jalisco reveló las identidades de las víctimas y anunció que las investigaciones apuntan a un múltiple homicidio.

La Fiscalía también señaló como principal línea de investigación que el asesinato puede estar relacionado con las actividades comerciales del esposo, quien se dedicaba a la compraventa de vehículos y a la producción agrícola en Michoacán, estado del que era originaria la familia y donde vivieron antes de mudarse a Jalisco.

El violento crimen ha generado gran impacto no solo por la brutalidad de los hechos, sino también porque involucró a toda la familia, incluyendo a los menores de edad. El vehículo donde hallaron los cuerpos fue localizado en un taller mecánico abandonado, posible escenario del doble asesinato.

Tres hombres vinculados al taller fueron detenidos, pero liberados por falta de pruebas. Posteriormente, dos de estos detenidos fueron asesinados en una escalada de violencia que complica la investigación.

Esmeralda FG se destacó en la plataforma TikTok desde el 2020, acumulando más de 23.000 seguidores y ganando popularidad con videos donde mostraba su estilo de vida, viajes, lujos y familiares, aunque también causaba polémica con frases que aludían a un entorno relacionado con el narcotráfico, reflejo de las complejas realidades que rodean a varios influencers en regiones afectadas por violencia.

Este caso ha generado una ola de solidaridades en redes sociales y exigencias de justicia por parte de seguidores y ciudadanos.

La Fiscalía continúa las investigaciones para esclarecer cómo y por qué ocurrió este brutal homicidio, mientras la comunidad influencer lamenta profundamente la pérdida de Esmeralda FG y su familia, un recuerdo doloroso que evidencia la urgente necesidad de atender la violencia que afecta a muchas familias mexicanas.

Valeria Márquez murió en mayo y fue víctima en un ataque en su local.
Valeria Márquez murió en mayo y fue víctima en un ataque en su local. | Foto: Instagram @v___marquez

El caso de Esmeralda FG ha vuelto a reavivar el caso de Valeria Márquez, otra influencer mexicana cuyo homicidio también generó conmoción nacional. Valeria Márquez fue asesinada en mayo de 2025 durante una transmisión en vivo en TikTok desde su salón de belleza en Zapopan, Jalisco, un ataque que las autoridades investigan como un posible feminicidio y que expuso las tensiones de violencia que enfrentan las mujeres en México.

