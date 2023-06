Tom Holland, protagonista de Spider Man, anunció que se tomará una pausa en la actuación. ¿Por qué?

El actor Tom Holland dio a conocer que dará un paso al costado en temas de actuación durante un año, luego de su último papel. Este fin de semana se lanzará, vía streaming, la nueva miniserie de AppleTV, The Crowded Room, que es protagonizada por el actor británico.

El actor manifestó que interpretar el papel principal en esta miniserie fue difícil, razón por la que necesita de un descanso. Además, tuvo dos años muy ocupados en los que también protagonizó películas taquilleras como Spider-Man: Sin regreso a casa y Uncharted.

En medio de una entrevista con ExtraTV, Tom aseveró que después de trabajar en The Crowded Room, “ahora me estoy tomando un año sabático, y eso es el resultado de lo difícil que fue esta serie”.

Y agregó: “Estoy impaciente por ver cómo resulta, y siento que nuestro duro trabajo no ha sido en vano”. En la serie de AppleTV, Tom interpreta a Danny Sullivan, un joven que es detenido como sospechoso de haber cometido un crimen escalofriante y que poco a poco va revelando detalles sobre su frágil psique durante las entrevistas con una interrogadora, interpretada por Amanda Seyfried.

El actor contó que para poder interpretar a este personaje tuvo que experimentar en carne propia ciertas experiencias y emociones para darle un toque real a su interpretación; además, agregó que sumado a su papel como actor estaba ejerciendo de productor, lo que hizo aún más compleja la tarea.

MONTE-CARLO, MONACO - 28 DE MAYO: El actor Tom Holland caminando por la parrilla de Mónaco durante el Gran Premio de F1 de Mónaco en el Circuito de Mónaco el 28 de mayo de 2023 en Monte-Carlo, Mónaco. (Foto de Kym Illman/Getty Images). - Foto: Getty Images

“Sabes, explorábamos ciertas emociones que nunca antes había experimentado y, además, el hecho de ser productor y tener que lidiar con los problemas cotidianos de cualquier rodaje añadía un nivel extra de presión”.

Pese a esto, Holland manifestó que disfrutó cada segundo de grabación y destacó que el trabajo duro siempre da excelentes resultados. “Pero lo disfruté mucho, me encantó la curva de aprendizaje que supone convertirse en productor. No soy ajeno al trabajo duro, siempre he vivido con la idea de que el trabajo duro es un buen trabajo. Y lo disfruté mucho”.

En medio de largas jornadas de grabación y poco tiempo para su vida personal, el actor decidió que necesita un descanso. “El programa me rompió. Llegó un momento en que me dije: ‘Necesito un descanso’”.

El atareado actor, que mantiene una larga relación con Zendaya, se tomó una semana libre después de terminar el proyecto para “pasar desapercibido” en México, pero ahora anhela una temporada más larga alejado de su trabajo.

MADRID, ESPAÑA - 08 DE FEBRERO: El actor Tom Holland asiste al photocall de 'Uncharted' en el Teatro Real el 08 de febrero de 2022 en Madrid, España. (Foto de Pablo Cuadra/WireImage). - Foto: WireImage

Hay rumor de compromiso entre Zendaya y Tom Holland, esto dice la madre de la actriz

La madre de Zendaya, pareja del actor Tom Holland, parece acallar los rumores de compromiso de su hija y su novio, recordando a los fans que tengan cuidado con el ‘clickbait’ o llamado ciber-anzuelo.

Por su parte, Claire Stoermer publicó de manera descriptiva la definición de la palabra en una historia de Instagram, cuando los fans estaban conspirando sobre el rumor de compromiso entre ambos personajes.

“Clickbait se refiere típicamente a la práctica de escribir titulares sensacionalistas o engañosos con el fin de atraer clics en una pieza de contenido”, decía la definición del diccionario online compartido por la madre de la actriz.

Tom Holland y Zendaya - Foto: GC Images

“A menudo se basa en la exageración de las afirmaciones o en la omisión de información clave con el fin de fomentar el tráfico. El término se utiliza generalmente en un sentido despectivo”, continuaba la cita en la red social oficial.

Al parecer, las especulaciones comenzaron cuando una cuenta de Twitter llamada Pop Hive publicó una imagen de la pareja, acompañada de un pie de foto en el que se afirmaba que “supuestamente estaban comprometidos”.

La cuenta no hizo referencia a la fuente de dicha información publicada, sin embargo, el post llegó unos días después de que una persona con información privilegiada, quien describiera la relación de la pareja como “seria y permanente” a Us Weekly.