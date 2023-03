Tostao es blanco de críticas por su nueva novia, lo comparan con la historia de Jessi Uribe y Paola Jara

Durante más de 15 años, Tostao (Carlos Yahanny Valencia Ortiz) y Goyo (Gloria Emilse Martínez Perea) fueron una de las parejas más queridas de la industria musical como integrantes de la agrupación ChocQuibTown; de hecho, muchos de sus fans los llenaban de amor en las redes sociales por el hermoso hogar que habían logrado construir con su hija.

Slow, Goyo y Tostao, los Choquibtown. - Foto: Guillermo Torres

Sin embargo, su relación llegó a su fin en 2022, y la encargada en hacer oficial el anuncio fue la cantante después de varios meses de especulaciones por su evidente distanciamiento.

Aunque al principio ambos mencionaron que habían tomado la decisión de separarse porque las cosas no estaban marchando bien, poco a poco han soltado más detalles que revelarían la verdadera razón por la que su historia de amor llegó a su fin.

Tostao decidió hablar sobre su separación en Twitter tan solo horas después de haber presentado a su nueva novia en redes, al parecer, por la cantidad de críticas que empezó a recibir relacionadas con su vida sentimental.

“Cerrando ciclos. cierren sus ciclos, pero no se metan con los demás, irresponsables, tranqui que esto es como la luna, siempre vuelve a luna llena”, escribió inicialmente el artista.

Luego, fue más contundente al escribir: “Me separé de mi esposa por mutuo acuerdo, han pasado 14 meses, solo mis amigos estuvieron cerca cuando la piña no estaba tan dulce, ahora que sonrío ustedes inventan historias y me tratan de lo peor, dónde estaban cuando pasé por lo agrio. La vida es corta, vívanla”.

Antes de hacer público que estaba con otra persona, el cantante no se había pronunciado de una manera tan específica a su divorcio, por lo que fue evidente su disgusto por los señalamientos que empezaron a hacer en su contra.

Las críticas se hicieron más fuertes luego de que los internautas lograran corroborar que la mujer que ahora es su novia, cuyo nombre es Guigliola Valencia, era amiga de Goyo. Las pruebas se hicieron virales con fotos del pasado donde aparecen los tres compartiendo en un evento.

“Por eso no tengo amigas, soy cero amiguera, y me siento bien así”; “Ni Judas se atrevió a tanto 😢 le aprendió bastante a Paola Jara! Nimala CAJONERA”; “Moraleja no metan a sus amigas a la casa”; “Esta no era amiga de la ESPOSA???? 🤔”; “Dos clientes más para el karma😍😂😂😂”, fueron algunos comentarios que dejaron los seguidores de Goyo y Tostao.

Por esta razón, el caso de los artistas ha sido comparado con el de Paola Jara y Jessi Uribe, dos cantantes de música popular que se convirtieron en protagonistas de una escandalosa historia de amor que empezó como un par de amigos y colegas que compartían escenario.

La relación de Jessi Uribe y Paola Jara empezó en medio de rumores de infidelidad a Sandra Barrios - Foto: Redes sociales

No obstante, los comentarios en su contra se hicieron más fuertes cuando se hizo viral un video en el que aparecían juntos cuando el intérprete de “Dulce pecado” todavía estaba con su entonces esposa y madre de sus cuatro hijos, Sandra Barrios, donde la cantante le enviaba a la mujer un supuesto mensaje para que estuviera tranquila porque estaba cuidándolo para que no se pasara de tragos.

El cantante Tostao mostró cada detalle de cómo le pidió a Guigliola que fuera su novia, todo esto se vio a través de sus historias de Instagram. Le organizó una romántica cena en la que preguntó a través de un postre si quería formalizar su relación. “¿Quieres ser mi novia? Sí, no”, aparecía escrito en el plato con chocolate.

Enseguida, la mujer que, contrario a estar relacionada con el mundo del espectáculo, es odontóloga y ortodoncista de profesión, seleccionó la opción ‘sí’ mientras sonreía de la emoción que le causaba este momento.

Además, ambos se mostraron bailando y cantando durante la celebración de cumpleaños de Tostao rodeados de sus mejores amigos y seres queridos, pues sin importar los pesados comentarios que reciben, parece que están más dispuestos que nunca a presumir su felicidad por todos los medios posibles y sin filtro ni temor al que dirán.