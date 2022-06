Tragedia: el día de su boda murió la prometida de Tom Mann, estrella de ‘The X Factor’

El exparticipante del reality The X Factor, Tom Mann, perdió a su pareja y madre de su hijo pequeño de una forma dramática y repentina. El cantante británico anunció a través de su cuenta oficial de Instagram la muerte de su prometida Danielle Hampson, una ejecutiva de relaciones públicas y bailarina de Take That y Little Mix.

“No puedo creer que esté escribiendo estas palabras, pero mi querida Dani, mi mejor amiga, mi todo y más, el amor de mi vida, falleció en la madrugada del sábado 18 de junio”, inició relatando el joven.

A su vez, el cantante explicó que el día que se iban a casar fue el día en el que la muerte le arrebató la vida a su prometida. “El que se suponía que sería el día más feliz de nuestras vidas terminó en un desamor irreversible. Siento que he llorado un océano. Nunca llegamos al altar, o pudimos decir nuestros votos, o tener nuestro primer baile. Sabes que eras mi mundo entero y lo mejor que me ha pasado. Danielle, usaré este anillo que siempre debí usar como señal de mi amor incondicional por ti”, señalo el artista.

Mann aseguró que aún está tratando de asimilar esta pesadilla y busca fuerzas para seguir adelante junto a su hijo, un pequeño que nació fruto de su amor con Danielle.

“Estoy completamente roto, tratando de procesar esto y, sinceramente, no sé a dónde ir desde aquí, pero sé que necesito usar toda la fuerza que pueda reunir para nuestro pequeño niño... Te prometo que sabrá lo increíble que era su mamá”, expresó en medio de su dolor.

El exparticipante del reality The X Factor también expresó su agradecimiento a las personas que le han enviado un mensaje de aliento en este momento tan difícil tanto para él como para toda su familia: “Trataré de encontrar paz en sus mensajes y comentarios, pero en este momento estoy de duelo y lo estaré por mucho, mucho tiempo”.

El artista, de 28 años, finalizó su emotivo y triste mensaje diciendo: “Mi querida Dani, la luz más brillante en cualquier habitación, mi mundo no es más que oscuridad sin ti. Siempre te extrañaré”.

De acuerdo con varios medios ingleses, la pareja había estado de vacaciones en Italia y llegó hace pocos días a su país para finiquitar los detalles de su matrimonio.

Tom y Danielle comenzaron a salir en 2015, época en la que el cantante británico ya se había hecho muy conocido en Reino Unido tras su paso por la televisión y por formar parte de la banda Stereo Kicks. Juntos estaban criaban a su bebé, Bowie, de ocho meses.