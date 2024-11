Aunque su objetivo era convertirse en la nueva representante de Colombia, esto no fue posible, ya que fue la Señorita Antioquia quien logró llevarse el cetro y la corona. Sin embargo, Tafur Nader ganó el título a segunda princesa nacional.

“Quiero aclarar que no he renunciado a mi título como segunda princesa nacional. Me estoy recuperando de una descompensación, deshidratación y una hipoglicemia severa debido al trajin de los últimos días”.