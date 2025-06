Vanessa de la Torre abrió su corazón y se destapó sobre su ruptura amorosa con Diego Santos: “Me he quebrado”

“Claro que es difícil. Un divorcio es difícil porque es romper un hogar. Nunca me casé formalmente, pero sí construí una familia con un sueño, y uno no espera que ese sueño se desbarate. Pero la vida es esta y hay que reestructurar”, comentó.

“Yo dejé los dramas a un lado. A los hijos hay que sacarlos del drama, son sagrados y son la prioridad. Trato de que mi familia sea muy bonita, sólida, de mucho respeto, con un señor que adoro pero con el que ya no me quiero despertar, y él tampoco conmigo ”, agregó, plasmando su punto sobre el bienestar de los hijos en estos casos.

“Yo soy una mujer superracional. Me he quebrado, conozco el corazón roto, el inframundo emocional. Cuando estoy en una condición de dolor, leo muchísimo. No me arrodillo porque no soy una persona religiosa”, dijo en el pódcast.