Ventilan que Shakira habría tomado ‘acciones’ por situación relacionada con Clara Chía; le puso freno a amigas de la joven

Shakira quedó como protagonista de diversas publicaciones, noticias y contenidos en las plataformas digitales, debido a todo el auge que tomó el cambio que le dio a su vida. La estrella musical pasó la página y avanzó en el camino, reencontrándose con sus seguidores y viejos allegados con los que no se veía hace mucho tiempo.

En medio de todo el impacto que generó su historia en la industria internacional, las miradas de los curiosos suelen estar en información que suelta la prensa con respecto a Piqué, Clara Chía y los proyectos que vienen a futuro. La barranquillera no escapa del foco de atención, despertando reacciones con sus discursos, apariciones y declaraciones.

Presentador español de televisión arremetió contra Shakira y no se guardó nada: “No das ejemplo a tus hijos”

No obstante, recientemente, Shakira volvió a quedar en el centro de algunas noticias en los medios internacionales, debido a detalles que arrojaron sobre supuestas decisiones que tomó con respecto a la novia de Piqué. La cantante se habría enterado de opiniones, insultos y apodos que le tenían en el círculo social de la joven, por lo que se cansó y realizó un inesperado movimiento.

Según registró La Razón , la artista habría tenido acceso a esta forma en la que se refieren a ella las amigas de la relacionista pública, incomodándose mucho y tomando acciones al respecto. La celebridad no permitiría que las mujeres siguieran dirigiéndose a ella como “vieja y menopáusica”, por lo que buscó la manera de hacerle llegar un mensaje a Clara Chía a través del exfutbolista.

“La pandilla de la pareja de Piqué se refiere a la artista como “bruja, vieja y menopáusica”. Estos insultos llegaron a los oídos de la de Barranquilla y ha terminado rompiendo su silencio y tomando cartas en el asunto. Per mediación de un amiga común de ella y Piqué, la cantante ha pedido al exfutbolista que intervenga ante esta falta de respeto o asegura que tomará acciones legales contra las amigas de Clara ”, reseñó el portal.

No obstante, se mencionó en aquel texto que el empresario habría dialogado con su novia y le pidió respeto para la mamá de Milan y Sasha, teniendo en cuenta que ella no hablaba de ellas. El Nacional de Cataluña fue enfático en que ya ninguno quería problemas, por lo que buscaban era “cerrar” esta página.