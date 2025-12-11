Vidente colombiano advirtió la muerte de importante celebridad: “No va a tardar mucho”

Suscribirse

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

11 de diciembre de 2025, 10:27 p. m.
El joven vidente habló de su más reciente predicción.
El joven vidente habló de su más reciente predicción. | Foto: Captura TikTok @uriel_revelaciones799 - Getty Images

Hace algunas horas, el reconocido vidente Uriel Vásquez Gualtero, un colombiano que ha ganado reconocimiento en redes sociales al compartir predicciones, dio una alerta por la muerte de un famoso relacionado con el mundo del entretenimiento.

En su cuenta oficial de TikTok, en la que suma más de 297.000 seguidores, el joven dio algunos detalles de la reciente comunicación que tuvo con sus guías espirituales.

“Les quiero compartir algo que me mostraron en el plano espiritual. Es una revelación la cual no se va a tardar mucho en darse. Me hablan de la partida física de un artista con reconocimiento, con bastantes seguidores, una persona de la cual su fallecimiento se va a hablar muchísimo en diferentes medios de comunicación, puede ser un artista que tenga también tallaje internacional”, mencionó.

Aunque no reveló la identidad de la persona que estaría en peligro, sí mencionó los campos en los que podría desempeñarse y la relevancia que tendría su partida en las noticias a nivel mundial.

Contexto: Vidente hizo fuerte revelación sobre el Mundial 2026 y dio noticia de futbolista: “Se va a lamentar”

“Ustedes saben que yo les comparto lo que me hablan y lo que me muestran en el plano espiritual, me hablaban de la partida física de un artista con trayectoria (...) esa persona está vinculada al campo del arte, puede ser actuación o música, pero me hablan de que va a ser noticia y me hablan que es una revelación que no va a tardar mucho en darse”, manifestó.

Finalmente, dejó en claro que cada uno de sus pronunciamientos los realiza con respeto y con el único propósito de alertar a sus seguidores y anticipar situaciones que podrían resultar complicadas para varias personas.

@uriel_revelaciones799

revelación espiritual partida física de un artista muy reconocido en diferentes partes será noticia #paranormalactivity #paranormales #paranormal #predicciones #profecias

♬ sonido original - Uriel Vasquez Gualtero
Contexto: Vidente colombiano vaticinó importante fallecimiento y generó alerta: “Una situación armada”

Estas palabras generaron una gran cantidad de comentarios entre sus seguidores, ya que en el último año ha acertado en la mayoría de las predicciones que ha compartido. Esto le ha dado credibilidad, pues ha anticipado la muerte de otras estrellas, desastres naturales e incluso cambios y decisiones relevantes en el ámbito político.

“Él siempre nos da señales de lo que pasa, pero la gente es poco observadora”; “me da miedo porque todo lo que él dice se hace realidad. Dios cuida a todos los artistas del mundo y a sus familias”; “no sé quién sea, pero que Dios tenga misericordia de él”; “Dios nos cubra con su sangre” y “gracias por compartir tu revelación, Dios te bendiga”, son algunos de los mensajes que se leen en el video.

