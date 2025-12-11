Vidente colombiano advirtió la muerte de importante celebridad: “No va a tardar mucho”

Hace algunas horas, el reconocido vidente Uriel Vásquez Gualtero, un colombiano que ha ganado reconocimiento en redes sociales al compartir predicciones, dio una alerta por la muerte de un famoso relacionado con el mundo del entretenimiento.

En su cuenta oficial de TikTok, en la que suma más de 297.000 seguidores, el joven dio algunos detalles de la reciente comunicación que tuvo con sus guías espirituales.

“Les quiero compartir algo que me mostraron en el plano espiritual. Es una revelación la cual no se va a tardar mucho en darse. Me hablan de la partida física de un artista con reconocimiento, con bastantes seguidores, una persona de la cual su fallecimiento se va a hablar muchísimo en diferentes medios de comunicación, puede ser un artista que tenga también tallaje internacional”, mencionó.

Aunque no reveló la identidad de la persona que estaría en peligro, sí mencionó los campos en los que podría desempeñarse y la relevancia que tendría su partida en las noticias a nivel mundial.

“Ustedes saben que yo les comparto lo que me hablan y lo que me muestran en el plano espiritual, me hablaban de la partida física de un artista con trayectoria (...) esa persona está vinculada al campo del arte, puede ser actuación o música, pero me hablan de que va a ser noticia y me hablan que es una revelación que no va a tardar mucho en darse”, manifestó.

Finalmente, dejó en claro que cada uno de sus pronunciamientos los realiza con respeto y con el único propósito de alertar a sus seguidores y anticipar situaciones que podrían resultar complicadas para varias personas.

Estas palabras generaron una gran cantidad de comentarios entre sus seguidores, ya que en el último año ha acertado en la mayoría de las predicciones que ha compartido. Esto le ha dado credibilidad, pues ha anticipado la muerte de otras estrellas, desastres naturales e incluso cambios y decisiones relevantes en el ámbito político.