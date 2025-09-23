Uriel Vásquez Gualtero es actualmente uno de los videntes colombianos con mayor número de interacciones en plataformas como TikTok e Instagram, pues a lo largo de los últimos meses, se ha pronunciado de manera constante y se ha encargado de publicar algunas alertas y revelaciones se han hecho realidad.

Esto le ha brindado cierto nivel de credibilidad y respeto, dejando como resultado que cuente con un público de más de 275.000 seguidores en sus cuentas.

Fue por medio de su más reciente video que compartió una visión que generó preocupación en miles de personas que han conectado con su energía y tienen certeza en cada uno de sus pronunciamientos.

Vidente colombiano. Suma más de 274.000 seguidores en TikTok. | Foto: TikTok: @uriel_revelaciones799

En este caso, habló de un evento negativo al que podría enfrentarse un reconocido personaje, relacionado con el mundo de la política.

“Les quiero compartir, el día de hoy, con todo respeto, una revelación, algo que me mostraron en el plano espiritual, hoy, martes, 23 de septiembre de este año 2025. Está relacionada con un personaje público, relacionado con la política, relacionado con el poder, relacionado con el alto mando, con los que toman decisiones importantes e influyentes”, dijo frente a sus admiradores.

Aunque no reveló la identidad exacta de la persona que se podría ver afectada, indicó que lo que estaría a punto de ocurrir, sería bastante grave.

“Me hablaron de una situación bastante compleja, fuerte y difícil para este personaje o para su entorno cercano. Aparte de eso me dijeron en el plano espiritual que esta situación puede llegar a afectarlo bastante y puede llegar a afectar su integridad física, su vida”.

Aseguró que, incluso, esta persona podrá llegar a recibir fuertes afecciones a nivel físico, los cuales lo llevarían hasta el punto de perder la vida.

“Puede llegar a presentarse una situación donde esta persona ya no esté más, ustedes me comprenden. Ustedes saben que yo siempre les comparto todo tipo de revelaciones, aspectos que me comparten a mí en el plano espiritual”.

Como era de esperarse, una gran cantidad de personas reaccionaron a las palabras de Uriel Vásquez y se mostraron preocupados por lo que estaría a punto de pasar.