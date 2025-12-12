Vidente vaticinó la muerte de importante político colombiano y causó pánico: “Es muy reconocido”

En los últimos años, el colombiano Uriel Vásquez Gualtero ha tomado cierta relevancia entre los amantes de las energías y las predicciones, pues por medio de sus redes sociales ha compartido información que, según sus palabras, le brindas sus guías espirituales con el objetivo de alertar y preparar a la comunidad de situaciones futuras.

Desastres naturales, fallecimientos de personas reconocidas, cambios políticos y hechos violentos han sido vaticinados por el colombiano, quien al momento, cuenta con una comunidad digital de más de 298.000 seguidores, que se mantiene atenta a sus actualizaciones e interactúan con su contenido.

El vidente colombiano causó pánico al hablar de la posible muerte de un personaje político. | Foto: Foto 1: Instagram @uriel__revelaciones799 - Foto 2: Captura TikTok @uriel__revelaciones799

En uno de sus más recientes pronunciamientos en redes sociales, el joven habló acerca de los temblores que se han presentado en Colombia en los últimos meses y afirmó haber advertido de la situación a través de sus videos.

“A principios de este año 2025, les compartí una revelación que venía para Colombia, para este año, especialmente, para el transcurso de este 2025, la pueden encontrar aquí mismo, en este espacio de TikTok. En dicha revelación les decía a todos ustedes que este año se iban a presentar diferentes sismos, durante diferentes épocas del año y que se iban a sentir fuerte, que había que estar en mucha oración”, dijo.

Por otro lado, expuso el posible fallecimiento de uno de los personajes más importantes de la política colombiana en la actualidad y aunque no reveló la identidad de la persona que estaría en peligro, dejó en claro que tiene el apoyo de una gran parte de la población.

“Ustedes saben que yo les comparto las revelaciones siempre con mucho respeto y aprovecho este vídeo para compartirles una revelación para este 2026 que viene para Colombia (...) es la partida física de un político muy reconocido de aquí, de nuestro país, de Colombia”, afirmó.

Finalmente, manifestó y aclaró que cada vez que decide compartir la información con sus seguidores, lo hace con mesura y tacto, su finalidad es proteger a la comunidad y personas que podrían llegar a verse afectadas.

“Su partida física va a ser mencionada en diferentes medios de comunicación. Ustedes saben que yo les comparto las revelaciones que me muestran, que me hablan, que me indican en el plano espiritual, siempre con mucho respeto”.

Como era de esperarse, una gran cantidad de usuarios de la plataforma de videos se pronunciaron al respecto y compartieron sus opiniones con respecto a las palabras del vidente.