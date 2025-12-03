Vidente vaticinó la muerte de importante político de Estados Unidos: “Vinculado al Gobierno”

A través de su más reciente video publicado en TikTok, el reconocido vidente colombiano, Uriel Vásquez Gualtero compartió una de sus visiones más recientes y generó alerta por el posible fallecimiento de una importante figura del mundo de la política en Estados Unidos.

Frente a su comunidad de 296.000 seguidores, el joven reveló que en los próximos meses se generarán fuertes cambios a nivel mundial, los cuales afectarán a distintos países y serán comentados por medio de las redes sociales.

El vidente colombiano causó pánico al revelar situación que se viviría en México. | Foto: Foto 1: Instagram @uriel__revelaciones799 - Foto 2: Captura TikTok @uriel__revelaciones799

“Estas revelaciones que les voy a compartir durante los próximos días, son revelaciones que están para darse entre lo que queda de este 2025 y parte del 2026. Como les había dicho, son revelaciones que van a ir sobre diferentes personajes, sobre diferentes países, que se las comparto siempre con muchísimo respeto”, afirmó.

Para el caso del país norteamericano, Uriel afirmó que próximamente se presentaría el fallecimiento de un político o personaje con reconocimiento que hace parte del gobierno de turno.

“En esta ocasión me hablaban en el plano espiritual de una eventualidad fuerte, una eventualidad que se puede llegar a convertir en una partida física, de un personaje muy reconocido en los Estados Unidos, un personaje que ha estado vinculado al poder, que ha estado vinculado al gobierno, que ha estado vinculado de una u otra manera a la política”, manifestó ante su público de la plataforma de videos.

Además, dejó en claro que no sería el único afectado, pues el hecho sería tan grave que una gran cantidad de personas que se encuentren a su alrededor, también podrían verse perjudicadas.

Dijo: “Es una eventualidad compleja que lo puede llegar a afectar a él, a su salud, su entorno o se puede llegar a presentar una partida física”.

Finalmente, explicó la manera en que recibe esta información y señaló que, cada vez que comparte detalles sobre hechos que podrían ocurrir, procura emplear un lenguaje adecuado y preciso para no afectar a las personas que lo siguen.

“Ustedes saben que yo les comparto las revelaciones siempre con mucho respeto, son aspectos que me hablan, que me muestran en ocasiones en el plano espiritual, no son sueños, las revelaciones no llegan de esa manera, es una conexión que hay con el plano espiritual y de esta manera me la comparten”, dijo.

Como era de esperarse, una gran cantidad de personas se manifestaron por medio de la sección de los comentarios y expusieron sus puntos de vista con respecto a las palabras mencionadas por el vidente.