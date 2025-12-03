Suscribirse

Vidente vaticinó la muerte de importante político de Estados Unidos: “Vinculado al Gobierno”

Por medio de sus redes sociales, el joven colombiano alertó a la comunidad digital.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

3 de diciembre de 2025, 9:16 p. m.
El joven colombiano dio alerta para importante figura con poder en Estados Unidos.
El joven colombiano dio alerta para importante figura con poder en Estados Unidos. | Foto: Foto 1: Captura TikTok @urielrevelaciones_799 - Foto 2: Getty Images

A través de su más reciente video publicado en TikTok, el reconocido vidente colombiano, Uriel Vásquez Gualtero compartió una de sus visiones más recientes y generó alerta por el posible fallecimiento de una importante figura del mundo de la política en Estados Unidos.

Frente a su comunidad de 296.000 seguidores, el joven reveló que en los próximos meses se generarán fuertes cambios a nivel mundial, los cuales afectarán a distintos países y serán comentados por medio de las redes sociales.

El vidente colombiano causó pánico al revelar situación que se viviría en México.
El vidente colombiano causó pánico al revelar situación que se viviría en México. | Foto: Foto 1: Instagram @uriel__revelaciones799 - Foto 2: Captura TikTok @uriel__revelaciones799

“Estas revelaciones que les voy a compartir durante los próximos días, son revelaciones que están para darse entre lo que queda de este 2025 y parte del 2026. Como les había dicho, son revelaciones que van a ir sobre diferentes personajes, sobre diferentes países, que se las comparto siempre con muchísimo respeto”, afirmó.

Para el caso del país norteamericano, Uriel afirmó que próximamente se presentaría el fallecimiento de un político o personaje con reconocimiento que hace parte del gobierno de turno.

Contexto: Vidente vaticinó fuerte eventualidad en sede del Mundial de Fútbol 2026: “Un acto violento”

“En esta ocasión me hablaban en el plano espiritual de una eventualidad fuerte, una eventualidad que se puede llegar a convertir en una partida física, de un personaje muy reconocido en los Estados Unidos, un personaje que ha estado vinculado al poder, que ha estado vinculado al gobierno, que ha estado vinculado de una u otra manera a la política”, manifestó ante su público de la plataforma de videos.

Además, dejó en claro que no sería el único afectado, pues el hecho sería tan grave que una gran cantidad de personas que se encuentren a su alrededor, también podrían verse perjudicadas.

@uriel_revelaciones799

revelación espiritual fuerte eventualidad y posible fallecimiento de personaje que ha estado vinculado al poder y la politica de los estados unidos #profecias #predicciones #paranormal #paranormales #paranormalactivity

♬ sonido original - Uriel Vasquez Gualtero

Dijo: “Es una eventualidad compleja que lo puede llegar a afectar a él, a su salud, su entorno o se puede llegar a presentar una partida física”.

Finalmente, explicó la manera en que recibe esta información y señaló que, cada vez que comparte detalles sobre hechos que podrían ocurrir, procura emplear un lenguaje adecuado y preciso para no afectar a las personas que lo siguen.

“Ustedes saben que yo les comparto las revelaciones siempre con mucho respeto, son aspectos que me hablan, que me muestran en ocasiones en el plano espiritual, no son sueños, las revelaciones no llegan de esa manera, es una conexión que hay con el plano espiritual y de esta manera me la comparten”, dijo.

Contexto: Mhoni Vidente predice la muerte de famosa mexicana; redes estallan y muestran angustia

Como era de esperarse, una gran cantidad de personas se manifestaron por medio de la sección de los comentarios y expusieron sus puntos de vista con respecto a las palabras mencionadas por el vidente.

“Que no sea Trump, los venezolanos estamos esperando la liberación de nuestro país”; “Padre amado, protege de todo mal al mundo entero”; “Bendiciones, Uriel. Muchas gracias por compartir”; “Qué miedo, últimamente, está acertando con todo lo que dice” y “Esperemos que no pase nada malo”, son algunas de las palabras que se leen.

