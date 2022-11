Video: Aplauden noble gesto que tuvo Johnny Rivera con barrenderas durante un concierto

Jhonny Rivera es uno de los artistas más queridos y admirados por los colombianos. Durante su trayectoria, no solo ha alimentado su legado con éxitos como El mujeriego, Mi decisión, Usted no me olvida, entre otras, sino que también se ha ganado un espacio especial en el corazón de sus fans gracias a su carisma.

El cantante de música popular también suele ser bastante activo en sus redes sociales, sobre todo en Instagram, donde cuenta con una comunidad de 3 millones de seguidores. Precisamente, fue en esta plataforma digital donde compartió un momento único que vivió junto a un grupo de mujeres durante su concierto en San Gil, Santander.

“Mientras yo cantaba en San Gil, ellas estaban barriendo las calles. Las invité a bailar conmigo”, fue el texto que acompañó la publicación. En el video se ve cómo Jhonny Rivera invitó a la tarima al grupo de barrenderas y ellas, con escoba en mano, bailaron al ritmo de su música.

La alegría de las invitadas especiales fue evidente. Las mujeres no dejaban de bailar y saludar a la multitud que estaba presente en el show. Así mismo, no desaprovecharon la oportunidad para abrazar a Jhonny Rivera y tomarse fotos con él. Al final, el artista popular les entregó dinero y les dijo: “Llévense estos 300 para que los rifen”.

El noble gesto de Jhonny Rivera motivó varios elogios de parte de sus seguidores en redes sociales, quienes le manifestaron su admiración y cariño.

“Por eso le va como le va, porque es un GRAN ser humano!!!”; “Me encanta ver sus posts por ser todo un gran caballero. Muy lindo ese gesto. Felicidades”; “Este man hace buena música y tras de eso hace muchas buenas obras. No es la primera vez. Un tipo completo”; “Bravo, por más seres humanos como tú”; “Hermoso y hermosas todas ellas, mujeres que salen a laborar”; “Y las señoras se lo disfrutaron”; “Eso sí es ser humilde en esta vida y tener un porqué de ser famoso... Bendiciones y que siga con esos gestos tan bonitos”, dicen algunos de los comentarios destacados en la publicación.

Jhonny Rivera dio detalles del concierto de Karol G: “Viví algo mágico”

A través de sus historias de Instagram, el pereirano habilitó hace unos días una caja de preguntas y respuestas. Una de las interrogantes hechas por los internautas fue sobre su experiencia en el concierto de Karol G al que asistió en Estados Unidos, país del que regresó hace poco.

Desde la comodidad de su hogar, Rivera contestó las preguntas hechas por sus seguidores. Sobre el concierto de Karol G, no guardó los elogios y destacó la fabulosa experiencia que vivió durante el show de la artista paisa.

“Eso fue una locura impresionante, viví algo mágico, el show más hermoso. Tengo muchos videos, sino que ayer subí muchos videos, entonces no los quiero saturar, pero tengo muchos videos bonitos, se los voy a compartir esta semana”, expresó Jhonny Rivera.

En seguida, también le respondió a otro internauta que preguntó si había tenido la oportunidad de saludar a Karol G. El video compartido habló por sí solo y mostró algunos segundos de la interacción entre ambos artistas.

“¿Cómo estás?, ¿te gustó?”, le preguntó Karol G. A lo que Rivera replicó: “Te felicito, Dios mío. Uf, qué chimba”.

De esta manera, aunque todavía sin dar mayores detalles, Jhonny Rivera destacó lo gratificante que fue ver el show en vivo de una artista de talla mundial como Karol G. Vale recordar que la Bichota ha vivido un año de ensueño, pues llegó con su música a tarimas como la de Coachella y Tomorrowland.