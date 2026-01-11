Video: así le informaron al público en Marinilla la muerte de Yeison Jiménez, lo esperaban para su concierto

En la tarde del sábado 10 de enero de 2026, el país conoció la triste noticia de la muerte del ícono de la música popular Yeison Jiménez en un accidente en Paipa, Boyacá.

El artista, de 34 años, se dirigía, en compañía de su equipo de trabajo, a Marinilla, Antioquia, para la realización de un concierto. Al momento del incidente, miles de personas aguardaban la llegada del cantautor.

Sin embargo, tras conocerse los primeros reportes de la tragedia, las autoridades del municipio informaron a los presentes sobre el fallecimiento de Jiménez. La banda del artista recibió la noticia en el lugar del concierto y se retiró tras conocer el trágico desenlace.

“Muy buenas tardes, que la avioneta en que venía Yeison Jiménez se acaba de estrellar en Boyacá y nos están diciendo que todos los ocupantes fallecieron. Estamos recibiendo esta información. Su banda, toda, se encontraba en este momento aquí; se están retirando, y la información que estamos recibiendo a nivel nacional nos está confirmando el fallecimiento del cantante Yeison Jiménez”, señaló el alcalde de Marinilla, Julio César Serna.

Tras conocerse la noticia, los fanáticos emitieron diversas reacciones; algunos no salían de su asombro por los acontecimientos, mientras otros cientos lloraban por la tragedia que enluta a la nación.

“Quiero, pues, lamentar y expresar las condolencias, por supuesto, a su familia, a sus seguidores. Como ustedes saben, teníamos programada una presentación con él; su equipo estaba aquí atrás preparándolo. Nosotros lamentamos profundamente esto, nos llena de consternación y, bueno, esperamos… Yo creería que un hombre de estos, que ha animado y ha dado alegrías a Colombia, esperaría que pudiéramos seguir con estas actividades. Vamos a esperar más información y vamos a seguir, por el momento, con las presentaciones que tenemos preparadas. Quería personalmente comunicarles esta noticia porque no vamos a tener, entonces, esta presentación. Revisaremos qué podemos hacer el resto de la noche. Gracias a todos los artistas locales y nacionales que nos han acompañado. Y, bueno, lamentamos esta triste noticia que nos duele a todos. Dios los bendiga, muchas gracias”, complementó el alcalde.

A pesar de la noticia, miles de personas permanecieron en las inmediaciones de la tarima, donde se realizó un minuto de silencio para rendir homenaje a los fallecidos en el accidente aéreo.