Video: Carolina Cruz revela su rutina para mantenerse en forma

La empresaria y presentadora de Televisión, Carolina Cruz, frecuentemente publica imágenes de su esbelto cuerpo que ha forjado a través del ejercicio y el cuidado personal. En las últimas horas, la también ex reina de belleza, dio a conocer una de sus rutinas a sus más de 7 millones de seguidores, guiada por un experto en el tema.

1. Tres series de 15, los dos movimientos en uno, con peso de 5 kg en cada brazo.

2. Tres series de 20.

3. Tres series de 30 abdominales cortas.

4. Tres series de 20 por cada lado.

5. Tres series de 30 segundos a 1 minuto, sosteniendo.

6. Tres series de 15 abdominales.

7. Tres series de 15 por cada lado.

8. Tres series de 15 con peso de 7 kg.

9. Tres series de 20 abdominales.

10. Tres series de 15 repeticiones.

“Por eso sos la mujer más bella de este planeta”. “Estoy haciendo tus rutinas, excelente!!!!”. “Mujer resiliente, valiente, admirable”, son algunos comentarios que se pueden leer en las publicaciones que ha hecho la famosa sobre las rutinas de ejercicio que lleva a cabo.

Carolina Cruz se molestó y pidió en Instagram que la dejen tranquila. - Foto: Instagram: Carolina Cruz

“Ya estamos con abogados trabajando en esto”, dijo Carolina Cruz

El pasado 11 de mayo la famosa anunció en un video a través de sus redes sociales los trámites que adelanta con abogados luego de conocer la circulación de publicidad falsa con su nombre sobre unas “supuestas” pastillas que son usadas para “adelgazar”, lo cual la famosa negó: “no promociono ningún producto para adelgazar”, dijo. “Ni tengo pastillas propias”, agregó.

En su perfil de lnstagram la también modelo manifestó: “Quiero aclarar un tema que me tiene preocupada. Nunca he promocionado ninguna pastilla para adelgazar, todas esas publicidades son falsas. Esto quiero que lo hagan viral porque no sé que contengan esas pastillas y puede salir alguien afectado”.

La presentadora habló sobre su preocupación por la falsa publicidad que se le ha hecho a dichas “pastillas”: “Todo lo que han visto que sale en los medios de comunicación es mentira, son montajes. Yo no quiero que pase algo grave con la salud de una persona por estas pastillas. Mis abogados ya están trabajando en el caso”.

Cabe mencionar que Carolina Cruz fue enfática en decir que “nunca” ha promocionado estos productos. La vallecaucana había etiquetado en una denuncia al Invima para que le hiciera seguimiento a este caso.

Por otro lado, también señaló en determinado momento su molestia luego de conocer que algunas cuentas de chismes estaban difundiendo noticias falsas sobre ella luego que manifestara días atrás que decidió buscar ayuda.

“Estas páginas de pichurrias, que nadie conoce y en las que se esconden una cantidad de personas, no vayan a salir diciendo que ‘Carolina está deprimida’ y por eso llora todos los días. No, no tengo depresión. Ni lloro todos los días”, concluyó.

Varios alimentos ayudan a la pérdida de peso. - Foto: Foto: Getty images montaje SEMANA.

Su rol como empresaria

Carolina Cruz no solo ha trabajado en el mundo del entretenimiento, sino que ha emprendido la carrera del emprendimiento en Colombia con productos de joyería, accesorios y de cuidado personal.

Fundación Salvador de sueños

Así mismo, la presentadora creó la “Fundación Salvador de sueños, regalo de Dios” que como se puede leer en la descripción de su página web, ofrece “soluciones a problemas de salud de muchos niños”, apoyando a sus familias para brindarles una mejor calidad de vida.

Según como lo señala la Fundación en su portal web, más de 158 casos han sido recibidos, más de 44 están en proceso y 44 son los “sueños cumplidos”.

Y tal ha sido la acogida que para este 2022 la convocatoria de casos recibidos se encuentra cerrada: “Para darle la importancia a cada uno de los casos recibidos hemos decidido cerrar la convocatoria 2022.”