Video: el momento en que Andy Rivera llora durante su concierto

Andy Rivera es uno de los artistas de música urbana más populares en el país. Además, es un personaje bastante querido por sus fanáticos en redes sociales como Instagram, donde cuenta con una comunidad de 5,7 millones de seguidores.

El hijo del también artista Jhonny Rivera ha cosechado una vida llena de éxitos gracias a su talento musical. Sus canciones son bien conocidas por varios fanáticos del género, quienes las corean en cada oportunidad que tienen para verlo en vivo.

Precisamente, durante un reciente concierto. Los fanáticos de Andy Rivera quedaron sin palabras ante un emotivo hecho que sucedió durante el show. Mientras cantaba su tema ‘Alguien me gusta’, rompió en lágrimas y se le vio bastante afectado.

En las imágenes se observa cómo la euforia inundaba el momento. Andy Rivera interpretaba su canción al unísono con las voces de los centenares de fanáticos presentes en le show. La algarabía era tal que el canto de los asistentes sobresalía aún más que la del artista urbano.

Las lágrimas de Andy Rivera motivaron todo tipo de comentarios y algunos internautas preguntaron si tenían algo que ver con su expareja Lina Tejeiro, quien actualmente tiene una relación con el cantante paisa Juan Duque.

“¿Le empezó a doler Lina después de tanto o es mi impresión?”; “Dios, no sé cómo Lina tiene fuerza de voluntad para no caer”; “Pero cuánto tiempo ella detrás de él, sufriendo por él, y él no le daba ni la hora y la pobre sufriendo... el karma”; “No sabe cómo llamar la atención de Lina”, escribieron algunos internautas en la cuenta de Instagram @notifamosoos.

Sin embargo, otros usuarios manifestaron que las lágrimas de Andy Rivera no tenían nada que ver con Tejeiro, sino que fueron una reacción involuntaria al momento tan especial que estaba viviendo durante el show, cuanto todos los asistentes estaban cantando su canción.

Vale mencionar que el video en cuestión fue registrado durante su reciente presentación en Australia, razón que habría influido en la reacción que tuvo Andy Rivera durante la velada.

“Ay, por Dios, él llora es de la emoción de ver cómo la gente corea sus canciones y de que le está yendo muy bien. La vida de él no gira en torno a Lina”; “Lloró porque no podía creer que allá estuviera triunfando”; “¿No puede llorar de la emoción de ver que sus fans se saben sus canciones?, ustedes son los que tienen que superar ya esas cosas”, dicen otros de los comentarios destacados.

Andy Rivera mostró fuerte lesión que tuvo en su cuerpo

El cantante de música urbana Andy Rivera actualmente se encuentra en Australia y desde allí ha dejado ver diferentes momentos, lugares y acciones que hace en el país oceánico por medio de sus redes sociales, donde cuenta con más de 5 millones de seguidores.

Sin embargo, el viernes 19 de agosto, el intérprete de Te pintaron pajaritos en el aire mostró una fuerte lesión que sufrió en su cuerpo, específicamente en el hombro.

Según el artista, este es el momento en que no sabe como se fracturó, y afirmó que fue una lesión considerable. No obstante, Rivera confirmó que ya se encuentra mucho mejor.

Asimismo, el cantante mostró por medio de videos las radiografías de su hombro, para mostrarles a sus seguidores la condición de este y dar más detalles de la lesión, ya que es una parte importante, debido a que en sus conciertos el artista se suele mover demasiado realizando las respectivas coreografías.

No obstante, cuando el artista mostró las imágenes, también las acompañó con otros momentos de mayor felicidad para él. Además, las compartió con el siguiente mensaje: “Qué chimba la laaaaiiifff️, un día te enseña qué es el dolor y al siguiente te está enseñando qué es el amor. Nunca te olvides de ser”.