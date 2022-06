Video | Epa Colombia tiene cansados a sus nuevos vecinos, esta es la razón

Un video dado a conocer por la generadora de contenido y modelo webcam Emily Ortíz, quien al parecer vive cerca del apartamento donde reside Epa Colombia, muestra que tuvo que detener un show por cuenta del ruido que genera la empresaria de las queratinas.

“Les cuento que me desconecté y empiezo a sentir el aleteo intenso y menos mal comenzó cuando terminó el show o si no me tocaba pausarlo, dice Ortíz”, mientras de fondo se escuchan los gritos y el escándalo generado por Epa Colombia desde su vivienda.

En otro video, una vecina que no vive en el mismo edificio, pero sí al frente, grabó a la generadora de contenido gritando y con el sonido muy alto de sus parlantes. “El ruidajo el año, que vieja más ruidosa”, se le oye decir a la residente.

Según se evidencia en los videos que se difunden en redes sociales, Epa Colombia parece no tener control y genera inconformismo por su comportamiento, que altera la tranquilidad del sector.

Días atrás también alborotó el lugar donde vive, ya que entregó su opinión sobre las próximas elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 19 de junio. Mediante historias de Instagram, la creadora de contenidos quiso interactuar un poco con sus seguidores y no ocultó que tiene miedo de lo que pueda pasar con su empresa. Asimismo, indicó que todavía no sabe por quién va a votar. “No sé por quién votar, tengo miedo. ¿El cuchito [Rodolfo Hernández] o [Gustavo] Petro? A mí me da miedo que Rodolfo se muera. Dónde se muera, ¿qué va a pasar con mi empresa?”, manifestó inicialmente.

La bogotana, de igual manera, aprovechó el momento para compartirles a sus seguidores que en el edificio donde ella vive la mayoría de las personas le tienen mucho miedo a que el candidato del Pacto Histórico llegue a ser el próximo presidente de Colombia. Sin embargo, la reconocida influenciadora y reina de las queratinas puntualizó que piensa diferente y que no vería con malos ojos una posible llegada del cordobés a la Casa de Nariño. Además, reiteró que no le tiene miedo.

“Vecinos: ¿por quién van a votar, por Petro o por quién? ¿Le tienen miedo a Petro? Marica, acá todo el mundo en este conjunto le tiene mucho miedo a Petro. A mí sí no me da miedo el man. La verdad, la verdad, a mí el cucho no me da miedo”, precisó.

La creadora de contenidos señaló finalmente en sus historias de Instagram que continúa trabajando muy duro en su empresa y que en los próximos días lanzará una nueva promoción de queratinas.

Epa Colombia, cuyo nombre real es Daneidy Barrera Rojas, también aseguró hace unos días que Gustavo Petro la dejó botada cuando tuvo problemas con la justicia por dañar las instalaciones de TransMilenio: “Yo llevo en la buena a Petro, quiero que sepan que en la mala no lo llevo. Pero es que él me dejó botada. Cuando la Fiscalía me iba a meter a la cárcel, él me dejó botada”, indicó la influenciadora.

Cabe recordar que la bogotana reveló en el programa The Suso’s Show, de Caracol Televisión, que dejó plantado al líder de la Colombia Humana en una oportunidad.