Video: influencer coreana quedó maravillada con plaza de mercado en Bogotá

La joven coreana, conocida en redes sociales como Chingu amiga, estuvo acompañada por otros dos jóvenes conocidos por sus recetas en internet como Los de Ñam. Los tres estuvieron en una plaza de mercado en Bogotá y allí la mujer quedó encantada con todo lo que vio.

Con más de 7 millones de seguidores en Instagram, la influencer le mostró a todos lo fascinada que estaba de conocer las tradiciones colombianas, entre esas, como la llamaban las personas cuando caminó en medio de la plaza pues muchos le decían “amor, mi vida, corazón” y para ella era algo no tan común.

“Todos me querían ligar. Me dijo amor”, y uno de los integrantes de Los de Ñam le explicó por qué hacen eso. “Aquí le dicen así a las personas, te reciben con hola mi amor pero no te vas a enamorar Chingu”.

También la joven dejó ver lo asombrada que quedó cuando vio el tamaño de algunas frutas, verduras y legumbres que habían en los locales. Por ejemplo, le gustó mucho la gran forma que tiene la sandía y el pepino. Algo que para los colombianos es algo normal pero para Chingu era algo nuevo y todo un manjar.

“Pepino de Colombia bien grande. Logré mi meta, mi objetivo, ver pepino grande”, dijo la creadora de contenido con una sonrisa pícara en su rostro que hizo reír a carcajadas a sus compañeros. Chingu dijo que hacía el video porque no podía irse de Colombia sin visitar los mercados y allí encontró un aguacate gigante que ella comparó con el tamaño de su cara.

La influencer compartió otro video donde puso a prueba su paladar y se decidió a comer algunas frutas colombianas que nunca había visto. Entre esas, maracuyá, pepino dulce y tomate dulce.

“Deja de estar molestando”: ‘Grinch’ se hace viral por su reacción cuando un niño le pidió una foto

Se acerca la Navidad y con ella llegan curiosos episodios que reafirman la idea de que el fin de año es una época de ambiente especial. Para algunos es motivo de alegría, unión y prosperidad, pero, por otro lado, están los famosos “amargados”, representados en un solo personaje, El Grinch.

Este villano de la Navidad sacado de un mundo de fantasía, empieza a aparecer por esta época, en México un hombre disfrazado del memorable personaje se hizo viral tras meterse totalmente en el personaje luego de que un niño le pidiera una foto para navidad.

En un video compartido por Enrique Guzmán en su cuenta de TikTok, se puede observar al ‘Grinch’ en plena vía pública acariciando a un perro, dando esperanza de que aún podría sentir ternura por un ser vivo, sin embargo, todo cambiaría segundos después.

Un niño se acerca para pedirle una fotografía de recuerdo, pero el hombre disfrazado lo rechaza de una manera inesperada.

“Ay, déjame de estar molestando. Desde hace rato me estás ching* y ching* y ching*. ¡Pinc*s escuincles castrosos”, exclamó el hombre con molestia.

Al percatarse de que no estaba quedando bien ante la gente que lo rodeaba, el ‘Grinch’ procede a entregar la explicación de su reacción.

“Es que ya una vez es cotorreo. A cada rato están mam* y mam*; ching** y ching**, ya me fastidiaron. Perdón por las palabras, estoy encabro**”, sentenció el hombre en un intento de explicar lo que sentía.

El niño se alejó del hombre sin haber podido conseguir su fotografía, mientras que en las redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar.

“Le salió mejor que a Jim Carrey”; “Actores que le dieron vida al personaje”; “Hasta el perro es igual jajajaja”; “Se volvio mi video favorito”; “Top 10 personajes que se metieron demasiado en su papel”; “Lo consumió el personaje”, fueron algunos de los cometarios de los internautas.