Video | La reacción de una niña al recibir una torta fallida de ‘Frozen’

Las redes sociales se han convertido en escenarios de diferentes situaciones divertidas, serias, arriesgadas y otras conmovedoras. Precisamente en una de estas plataformas, TikTok, se viralizó un video en el cual una niña captó la atención de los internautas.

En la grabación compartida (@fitropfitrop), al parecer, por la madre de la pequeña, se puede observar la tierna y jocosa reacción de la niña al recibir el que sería su pastel de cumpleaños; cuya celebración tenía la temática de la película de Disney Frozen.

La niña, quien está disfrazada como Elsa, es llevada por la madre hasta donde está el pastel y luego la suben a una silla. En todo momento la pequeña está con los ojos tapados. Posteriormente, los padres cuentan hasta tres y le dan la sorpresa la niña.

Tan pronto la pequeña ve el pastel, tuvo una genuina expresión de sorpresa e incredulidad. Sin embargo, en medio de su inocencia, también sonreía. En seguida comenzó a mirar detalladamente el pastel, pues por ningún lado tenía parecido con Ana, el personaje de la película.

Luego de varios segundos agradeció por el pastel y en medio de sonrisas comenzó a posar para las fotos, que quedarían de recuerdo de este jocoso momento, que inició como una broma de los padres.

La reacción de esta niña logró conmover a muchos usuarios de la red social TikTok, por lo que el video ya cuenta con más de nueve millones de reproducciones, más de 23 mil comentarios y más de un millón de ‘me gusta’.

Niñera colombiana es viral en TikTok

Karen Triana es una niñera colombiana que viajó a Estados Unidos como au pair. La familia que le fue asignada cuenta con dos niños y una pequeña bebé.

Triana, aprovechando su experiencia en redes sociales, comenzó a grabar videos para la red social TikTok, en donde publicaba lo que hacía mientras cuidaba a los pequeños. Allí se le veía bailando música latina y hasta comiendo dulces que solo se pueden conseguir en Colombia.

Lo que ella no pensó es que esos videos tuvieran tanta acogida entre los seguidores de esta plataforma digital, que la llevaron a tener más de 8 millones de views en solo una publicación. “La verdad no me esperaba tanta acogida de las personas y lo más bonito es que vi muchos de esos seguidores contentos por ver una pequeña parte de la cultura latinoamericana en Estados Unidos y ver cómo los niños la disfrutan de la misma manera”, dijo en entrevista a la cadena de noticias Univisión.

Karen puso a comer Quipitos, Barrilete, Nucita y muchos más dulces a los pequeños para que los calificaran y sus seguidores conocieran qué tipo de golosinas se consumen en nuestro país. Sin embargo, hay personas que descalificaron el hecho de poner a comer tantos dulces a los niños, a lo que ella respondió.

“Me encanta lo que hago con ellos y además tengo el permiso de los padres. A veces la gente exagera mucho en redes sociales [...] Ellos están felices, les gustaba mucho que les enseñara sobre arte, sobre música, mi cultura y qué mejor que hacerlo con este tipo de actividades. Siempre que cantamos, bailamos o comemos dulces trato de enseñarles palabras en español y ellos son como esponjas. En la noche leemos cuentos y ellos me dicen ‘¿cómo se dice esta palabra en español?’”, cuenta de manera tranquila la colombiana al medio estadounidense dirigido al público latino.