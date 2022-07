Video: Lucas Arnau mostró cómo avanza su recuperación luego de la cirugía

El cantante colombiano Lucas Arnau se sometió recientemente a una cirugía en la que se le realizó un trasplante completo en su rodilla derecha. Por medio de sus redes sociales, el artista dio a conocer que la cirugía se había complicado producto de una bacteria que entró en la herida, por lo que tuvo que pasar por el quirófano nuevamente.

En abril, el intérprete de ´Ay doctor´ y ´Lo que dejaste al no volver´ se dirigió a sus seguidores para contarles buenas noticias sobre su recuperación, al mismo tiempo que compartió una imagen de la radiografía de su rodilla.

“¡Ayer me dieron muy buenas noticias, el hueso ya está pegando, la herida está muy sana, y le estamos ganando la pelea a la bacteria, eso sumado a todos sus mensajes es la mejor motivación para seguir dando la pelea! GRACIAS”, expresó el artista.

Luego de varios meses, Lucas Arnau publicó en su perfil de Instagram, en la que cuenta con una comunidad de 132.000 seguidores, cómo sigue avanzando su recuperación, destacando que cada día se siente mejor.

“Han sido meses muy duros, de dolor intenso, de mucha disciplina, de concentración absoluta en mi recuperación. Pero gracias a ustedes que me han acompañado con sus mensajes, a mi familia que ha sido demasiado especial conmigo, al equipo de médicos que son unos cracks y a mi disposición de afrontar este reto con la mejor actitud y energía, hoy puedo decir que hemos triunfado, que cada día que pasa me siento mejor, y que tomé la decisión correcta para que mi calidad de vida mejorara demasiado”, relató Arnau en la primera parte de su mensaje.

“Hoy me siento fuete y orgulloso de estar superando este reto, porque voy a poder seguir haciendo todos los deportes que me gustan y tendré una muy buena rodilla por el resto de mi vida. Le doy gracias a Dios, hoy me siento muy feliz, se siente como volver a nacer”, continuó.

Las imágenes dan cuenta del notable progreso que ha tenido el músico en su recuperación. Actualmente, ya puede caminar con ayuda de un bastón, pedalear en bicicleta estática y realiza ejercicios de fortalecimiento para volver a su 100 %.

“Valiente. Mente de Campeón”; “Espectacular tu proceso, a seguir con toda”; “Qué bueno, Lucas. Celebramos contigo la superación de ese GRAN RETO, eso es solo para personas tan valientes como tú”; “Qué gran avance llevas, qué fuerza mental y física. Este proceso no es para nada fácil de llevar pero ya está quedando en el recuerdo. Ya casi estás al 100 %”; “Mucha fuerza y bendiciones ... primero que todo la salud”, dicen algunos de los comentarios destacados.

¿En qué escenarios de realiza este tipo de cirugía?

De acuerdo con información de Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el trasplante de rodilla es una cirugía mediante la cual se reemplazan partes de la articulación.

Esta intervención se realiza cuando existe una lesión que genera dolor intenso y dificultad para realizar actividades sencillas como caminar o subir escaleras. En ese sentido, la cirugía de rodilla tiene lugar cuando otros tratamientos no han sido efectivos.

Vale mencionar que personas de todas las edades pueden someterse a un reemplazo de rodilla, sin embargo, es más común en personas mayores. Ahora, la decisión se basa en el estado de salud en general de cada persona y depende del nivel de molestia o dolor que se sienta en la articulación.

Luego de que una persona se haya sometido a un reemplazo de rodilla, puede moverse mejor y con menos dolor que antes de la cirugía. No obstante, es importante tener precauciones adicionales como: mantener un peso saludable, hacer actividad física con regularidad y no realizar actividades de alto impacto.