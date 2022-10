Video | Maestro se queda dormido en plena clase; sus estudiantes estaban exponiendo

Con la pandemia de covid-19, muchas instituciones educativas tuvieron que adaptarse a la cuarentena y optaron por apoyarse de los medios tecnológicos para dictar clases a sus estudiantes de forma virtual.

En la plataforma de TikTok, a lo largo de los años, se han viralizado varios videos de alumnos pillados in fraganti por la cámara de sus computadoras. Muchos de ellos suelen dormirse mientras reciben su clase online, pero ¿qué pasa si es un profesor el que se queda dormido?

Para esta ocasión, no fue un alumno el que protagoniza esta historia, sino un maestro que ha sido expuesto por sus estudiantes, al quedarse completamente sumido en un sueño profundo cuando se encontraba en plena clase, de hecho, algunos de los jóvenes se encontraban en plena exposición.

En el video se puede observar cómo el docente empieza a cabecear y unos minutos después se queda dormido. Las alumnas que estaban presentando, al terminar, tuvieron que despertar al maestro.

“Profe, es que ya terminamos de exponer”, señalaron.

Al despertarse, un poco asustado, afirmó haber escuchado atentamente lo dicho por ellas, para luego proceder a realizarles una pregunta con respecto al tema.

“Sí, estaba escuchando atentamente, quería ver un detalle, por ejemplo...”, resaltó el maestro.

El video compartido en la plataforma por el usuario @maantova, rápidamente fue viral en internet y en las redes sociales ya cuenta con más de un millón de reproducciones y miles de comentarios burlándose de la reacción del profesor.

“Hubieran aplaudido todos”, “lo intentó, jajaja, intentó disimularlo por lo menos”, “se hubiesen dormido todos con él”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de las redes.

Sin embargo, varios usuarios lo defendiendo bajo el argumento que lo que pasó fue porque debió estar cansado.

Médico viral en TikTok revela el momento exacto para dormir y tener un sueño perfecto

Dormir es una acción que la Organización Mundial de la Salud (OMS) cataloga como esencial para la vida. De hecho, los expertos en salud dicen que lo ideal es descansar ocho horas continuas al día. Sin embargo, una cosa es la teoría y otra la práctica, por lo que debido a diferentes factores hay quienes no cumplen con la meta.

Lo ideal sería dormir a las 10:00 p. m. y despertar a las 6:00 a. m., pero no todas las personas pueden seguir ese parámetro, ya que sus ocupaciones laborales o de otros ámbitos no les permiten alcanzar la regla del sueño. Incluso, varios resultan yendo a la cama en horas realmente tarde y levantándose en la madrugada o, si no hay responsabilidades de por medio, casi al mediodía.

A su vez, con la pandemia y el teletrabajo, la rutina de sueño también cambió, pues muchos se levantan pocos minutos antes de iniciar su turno laboral para marcar su asistencia. No obstante, dormir ocho horas no siempre es la solución, si las personas no se acuestan en un momento exacto.

Precisamente, en cuanto a la salud, los doctores también han sido personajes que han migrado a los escenarios digitales e incluso hay casos en los que se convierten en influenciadores, por acumular millones de seguidores.

Un ejemplo de éxito en redes es el doctor Karan Raj, quien en TikTok tiene cinco millones de seguidores y su nombre es tendencia tras hablar sobre el momento exacto para dormir y tener un sueño perfecto.

De acuerdo con Cosmopolitan, un usuario compartió en el perfil del profesional de la salud: “Este es su recordatorio para dormir ocho horas, pero acostarse a las 2:00 a. m. y despertarse a las 10:00 a. m. no es lo mismo que acostarse a las 10:00 p. m. y despertarse a las 6:00 a. m.”.

Enseguida, el doctor Raj respondió: “La hora que elijas para irte a la cama puede afectar la calidad de tu sueño”.

El argumento que comparte el reconocido cirujano, que trabaja en el Hospital Frimley Park de Reino Unido, es que el sueño tiene diversos ciclos y los ojos tienden a moverse. “Tu sueño se divide en ciclos de 90 minutos durante los cuales tu cerebro pasa de un sueño con movimientos oculares no rápidos [REM] a un sueño con movimientos oculares rápidos”, explica el especialista en TikTok.