Video | “Me trató pobre”: La Liendra se sintió pordebajeado en tienda Chanel

Mauricio Gómez, conocido popularmente en las distintas redes sociales como ‘La Liendra’, continúa disfrutando en España de unos días de vacaciones junto a Dani Duke, su actual pareja sentimental.

El influenciador, sin embargo, compartió con todos sus seguidores el incómodo momento que vivió recientemente en una de las tiendas de Chanel en Madrid, ya que un vendedor lo atendió de mala manera.

Mediante las historias de Instagram, el creador de contenidos colombiano aseguró que el trabajador no le quería mostrar los productos por la ropa que llevaba puesta. Asimismo, enfatizó que se sintió pordebajeado.

“No me podía ir sin decirle algo a la persona que nos atendió, nos miraba con un asco. Como quien dice: ‘no tiene plata para comprar’. Se creía el dueño de la tienda”, manifestó inicialmente.

Luego, agregó: “Tengo una queja con Chanel porque nos trataron muy mal, nos trataron muy pobre. El vendedor nos dijo que a esa tienda venían colombianos y compran hasta 23.000 dólares. Nos trató pobre, no me gustó como me trataron”.

El joven quindiano, pese al trato que afirmó recibir, señaló que finalmente decidió comprarle a su novia un lujoso bolso, el cual costó cerca de 8.000 dólares (30 millones de pesos colombianos).

“Son ocho mil dólares que para este tipo de tiendas no serán nada, pero a mí me ha costado mucho trabajarlos. Deberían tratar mejor a sus clientes, no más”, concluyó el influenciador colombiano.

La Liendra se defendió de las burlas por video íntimo filtrado

La Liendra se convirtió la semana pasada en tendencia en las diferentes redes sociales debido a que se filtró un video sexual con Dani Duke. quien resultó bastante afectada.

Tras la viralización de la grabación, el creador de contenidos rompió el silencio y aseguró que lamenta que ese hecho se haya presentando sin su consentimiento. Además, le salió al paso a todas las burlas que recibió por el tamaño de sus partes íntimas.

“Para nadie es un secreto que se filtró un video de mi novia y yo en la intimidad. Estamos demasiado sorprendidos. Si lo tengo pequeño, es lo que me dio Dios. Tengo que aprender a jugar con ese muchacho. Lo sé mover”, aseguró Gómez.

El famoso influenciador colombiano tomó igualmente de la mejor manera los chistes en su contra y culpó a la posición en la que estaba ubicada la cámara. “No me cogieron del ángulo que era”, agregó.

Pese a que no reveló su nombre, el quindiano manifestó que saben quién fue la persona que filtró el video y advirtió que tomará las medidas legales pertinentes, ya que este hecho le causó algunos problemas.

“Era un video que teníamos para nosotros dos, algo que como pareja habíamos hecho. Y una persona malintencionada, con mucha maldad, le cogió el celular a mi novia y lo que hizo fue sacar el video. La persona que hizo esto dejó una prueba muy contundente y le vamos a tirar con todo el peso de la ley”, precisó.

La Liendra, por último, indicó que se arrepintió de haber grabado la pieza audiovisual y recalcó que le duele lo que tuvo que soportar Dani Duke, la cual fue objeto de cientos de insultos en las redes sociales.