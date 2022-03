Video | Mujer arrebató corona a reina de belleza y se la destruyó contra el piso

En gresca terminó el Carnaval de Gamarra, municipio ubicado en el departamento del Cesar, luego de que un grupo de personas agrediera a la candidata que ganó el concurso, así como al jurado de ese evento.

En redes sociales circulan videos donde se aprecia que, luego de que la candidata que ganó el concurso ya portaba la corona que la acreditaba como nueva reina del carnaval, por la parte de atrás apareció una mujer que, sin dudarlo, se abalanzó contra ella y le quitó la diadema que portaba en su cabeza.

Posteriormente, visiblemente molesta, la mujer cogió la corona y la lanzó contra el piso, destruyéndola, mientras el moderador del evento pedía a los asistentes que por favor se calmaran y respetaran.

Mientras esto ocurría, los jurados del reinado también eran atacados por otras personas, todos ellos inconformes con los resultados finales de ese reinado.

Arelys Henao compartió una foto de cuando fue reina de belleza

Arelys Henao es conocida por ser la reina de la música popular en Colombia. Gracias a una telenovela trasmitida por el Canal Caracol, algunos colombianos han podido conocer detalles de la vida personal de la artista. Ella aseguró que la producción sí refleja su historia aunque, asegura, que su realidad fue mucho más triste de lo que se muestra en la novela. La historia de la cantante estuvo marcada por la violencia, luego de que su familia tuviera que huir de su tierra natal.

Sin embargo, sus fanáticos y seguidores no conocían un aspecto de su vida. Cuando tenía 17 años, la mujer participó en el reinado del municipio Nutibara, en Antioquia. “Yo vivía en un corregimiento de Frontino que se llama Nutibara, tenía yo 17 años y cuando ocurrió eso trabajaba en muchos oficios humildes, pero el comité de las fiestas dijo, ‘te queremos a ti como candidata’, y yo no sabía y el primer día me tocaba montarme a una carroza. En ese momento era más escandaloso el hecho porque era un vestido de baño, pero simulaba un taparrabos, porque me vestían con lo que representaba las riquezas de la región que era el oro”, expresó Arelys Henao en Entrevistas con María Beatriz.

Entre las anécdotas vividas, la mujer recordó que su padre, al verla en vestido de baño para el reinado, se fue al lado del tractor en el que ella se transportaba y le pegó con un machete mientras le gritaba que se bajara. Los organizadores del evento tuvieron que hablar con el padre de la cantante para convencerlo de que dejara participar a la joven.

Henao compartió con sus seguidores, por medio de su cuenta de Instagram, la única foto que le quedó del evento. “Mi #tbt de hoy es la única foto que tengo del desfile en la carroza cuando fui candidata en las fiestas del Cacique Nutibara en el año 1993″, fue el pie de foto con el que acompañó la imagen recordando aquel emotivo momento.