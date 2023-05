Video: Pillan a Poncho Zuleta dándole un beso a una joven mujer 50 años menor que él

Poncho Zuleta es uno de los cantantes vallenatos más reconocidos en Colombia y suele dar de qué hablar en sus apariciones o conciertos. Hace poco generó una gran polémica al mostrarse “enamorado” de una joven 42 años menor que él.

Poncho Zuleta generó polémica con su supuesta novia - Foto: tomada de la cuenta de Instagram @ponchozuletadiaz

Por medio de su cuenta personal en Instagram, el artista dijo tener una nueva pareja sentimental; como era de esperarse, los comentarios estuvieron a favor y en contra de la unión. El artista subió un pequeño clip en el que se le pudo ver en compañía de su pareja dentro de un ascensor, la publicación tenía el siguiente pie de foto: “Saliendo con mi @frunita103 con destino a mi tierra, porque el amor es como los testamentos, el último es el que vale”.

Sin embargo, todo eso se trató de una estrategia de marketing para lanzar una canción con Juanda Caribe. Adicionalmente, la actriz que lo ayudó haciéndose pasar como su novia, María Laury, se despidió en su cuenta personal de Instagram del personaje y le agradeció a Zuleta por la confianza que le brindó durante estos días. Asimismo, recalcó que estaba felizmente casada.

“Se acabó la novelita. Solo duró ocho días, pero como nos divirtió. No se vayan a olvidar de la ‘Frunita’. Maestro, gracias por la confianza. Mi cariño y admiración, por siempre”, indicó inicialmente.

La 'Frunita' de Poncho Zuleta dio la cara - Foto: Instagram: María Laury Marriaga

Ahora, el cantante vallenato vuelve a ser tendencia y con algo muy parecido a lo sucedido hace unos meses. Nuevamente lo relacionaron con una mujer en medio de un concierto que dio durante este fin de semana festivo.

En el clip compartido por un perfil de Instagram que se dedica a mostrar la vida de los famosos, se pudo evidenciar que el cantante está muy contento y que primero le da un beso en la mejilla a la joven pero unos minutos después ya se estaban besando en la boca.

Muchos de los comentarios que hicieron los internautas indicaban que la mujer no estaba buscando que eso sucedería, pues evidenciaron que lo estaba saludando y que por ello puso sus mejillas pero que fue Poncho Zuleta quien agarró su cara y le dio el pico.

El artista se dejó ver muy feliz con una mujer - Foto: @elrinconvallenato

Al parecer esto no le gustó a muchos y no dudaron en escribir que el artista aprovechaba su reconocimiento para besar a las mujeres. “Ese señor se aprovecha que lo idolatran para besar a quien se le plazca. Qué tristeza esas mujeres que no se dan a respetar”; “no sé que relación hay ahí pero ella trató de zafar para que no la besaran en la boca”; “Se le nota lo asquienta”; “Bueno ese beso se sintió igual que comer un huevo sin sal😂”; “Viejo pasado y gente aplaudiéndole”, fueron algunos de los comentarios en la publicación de El Rincón Vallenato.

Según se dio a conocer, esta mujer se llamaría Ana Peña, es de nacionalidad venezolana y su edad está entre los 24 y 25 años, es decir, unos 50 menos que Poncho Zuleta.

El portal Minuto 30 indicó que él ya la presentó como su pareja oficial y que se dedica a la barbería; sin embargo, un tiempo después no se le volvió a ver con el artista y fue hasta este 22 de mayo que reaparecieron juntos.

Esta no es la primera vez que el cantante vallenato es noticia por temas relacionados con mujeres, pues hace unos meses tuvo que salir a pedir disculpas por acosar a la también cantante Karen Lizarazo. En un video se evidenció que la tomó por la cintura, la abrazó e intentó besarla a la fuerza por lo que ella mostró su rechazo y le solicitaba constantemente que la soltara, el cantante no cedía a sus peticiones e incluso la tomaba más fuerte para cumplir su objetivo: darle un beso.