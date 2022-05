Video | Pillan al exconcejal Lucho haciéndole campaña a Fico; le cobraron vieja deuda

El exembolador no se guardó nada y aseguró que está apoyando al candidato de la Coalición Equipo por Colombia.

Luis Eduardo Díaz, que participó recientemente en MasterChef Celebrity (canal RCN), reapareció esta semana en las redes sociales y un usuario de TikTok lo grabó mientras le hacía campaña a Federico Gutiérrez.

En el video se puede apreciar que el exconcejal de Bogotá lleva puesta una camisa con los principales logotipos del antioqueño y sostiene una conversación tranquila con el internauta, quien le dice que va a votar por Gustavo Petro.

“Qué más, hermanito. Yo voy con Fico Gutiérrez, yo estoy con la coalición Equipo por Colombia”, le dijo el exembolador al sujeto, el cual le respondió con el siguiente mensaje: “Luchito, eso es respetable y aceptable”.

El hombre aprovechó el sorpresivo encuentro para cobrarle a Díaz una vieja deuda que tenía con él desde hace tiempo, ya que supuestamente le quedó debiendo una carrera de taxi.

“Oiga, Luchito. Cuándo me va a pagar las 20 lucas (20.000 pesos) de la carrera que llevé al canal RCN y no me ha pagado”, manifestó el internauta, quien al parecer sería un taxista que se hizo viral en TikTok.

Fredy Contreras Ospina, como se identifica el usuario en esa plataforma digital, comparte constantemente videos con respecto a lo que pasa en Bogotá, sobre todo accidentes de tránsito y hechos de inseguridad.

Tras la bionovela que hizo Caracol Televisión sobre su vida, Luis Eduardo Díaz volvió a aparecer en la televisión colombiana durante la temporada 2021 de MasterChef Celebrity, en que quedó rápidamente eliminado.

Además del exconcejal, Federico Gutiérrez ha recibido el apoyo de varios sectores y hace unas semanas se sumaron a su campaña electoral cerca de 90 empresarios colombianos, liderados por Mario Hernández.

“Estamos promoviendo a una persona honesta, transparente y clara. Que tiene muy buenas intenciones para que el país salga adelante. Es un candidato idóneo para preservar las instituciones del Estado y por eso lo respaldamos”, precisó el empresario Carlos Montoya Soto.

Este miércoles 18 de mayo, por otro lado, el ciclista Egan Bernal también confirmó que votará por el exalcalde de Medellín en las elecciones presidenciales, que se llevarán a cabo el domingo 29 de mayo.

Mediante su cuenta personal de Twitter, el corredor del Ineos Team compartió las razones por las cuales está apoyando al candidato antioqueño. Asimismo, explicó que Colombia necesita un líder que tenga la capacidad de unir a la ciudadanía.

“Mi voto de confianza es para Fico Gutiérrez. Teniendo en cuenta la situación actual, creo que es lo más sensato. Estoy con el pueblo, vengo de abajo y he escalado muchas montañas para llegar hasta donde estoy. No puede haber más odio”, indicó inicialmente.

Luego, agregó: “No se puede sembrar más odio entre las clases sociales. No soy de extrema derecha ni de extrema izquierda. Soy una persona que cree que nos merecemos un verdadero cambio. Fico tiene la virtud de unir”.

Egan Bernal señaló finalmente que espera que la izquierda colombiana acepte los resultados de los comicios presidenciales en caso de perderlos y que se una al exalcalde de Medellín para construir un mejor país.