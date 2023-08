Video | Piqué se salió de casillas y empujó a periodista en pleno aeropuerto; así le contestó el reportero

En un video, compartido por la agencia de noticias, se puede apreciar como el periodista se acerca al ibérico para hacerle varias preguntas sobre su romance con Chía. No obstante, Piqué no reaccionó de la mejor manera y lo empujó en medio de una rampa mecánica.

Frente a este hecho, el comunicador no se quedó callado y le pidió respeto al exjugador del Barcelona, quien soltó una carcajada y no le respondió. El corresponsal se calmó finalmente y continuó con su trabajo de reportería.

“Oye Gerard, así no. Un poco de educación. Mucho futbolista y tal, pero un poco de educación. Qué no te estoy tocando. Me parece increíble, de verdad. No me hace gracia, qué profesional eres”, manifestó el reportero en medio del altercado.