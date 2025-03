Video: Shakira sorprendió con pequeño concierto a las afueras de su hotel en Chile, tras la cancelación de sus shows

Desde hace varios meses, los más grandes admiradores de Shakira en Chile estaban a la espera de la realización de sus conciertos en las noches del 2 y 3 de marzo en el marco de la gira Las mujeres ya no lloran World Tour. Sin embargo, debido a varios problemas de logística, los shows tuvieron que ser cancelados, dejando con una gran tristeza a las personas que compraron la boleta y que esperaban cantar junto a la barranquillera sus más grandes éxitos.

Por medio de un comunicado, Shakira expresó la tristeza que siente al no poder llevar a cabo sus conciertos, pues estuvo trabajando muy duro en los ensayos para sorprender a su público chileno.

Shakira las mujeres ya no lloran world tour segundo concierto en Bogotá

“A mis fans: ustedes, que me han acompañado por más de 30 años conocen más que nadie mi ética profesional y cuánto me esfuerzo por entregarle siempre lo mejor (...) Así que se pueden imaginar cuán doloroso es para mí como artista ver que después de tantos esfuerzos para venir hasta ese país que tanto quiero mi show en Chile en esta ocasión debe ser reprogramado por circunstancias ajenas a mí o a mi producción ”.

No obstante, quiso explicarle a sus seguidores que la decisión tomada se basó en la protección de cada una de las personas que estaría presente en el show, pues querían evitar cualquier tipo de incidente.