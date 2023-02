Video: Valentina Lizcano mostró sin tapujos las zonas de su cuerpo en las que tiene celulitis

Si alguien ha sido frentera y sin tapujos entre las famosas de la farándula nacional es la actriz Valentina Lizcano, quien siempre se ha caracterizado por tener un carácter fuerte y una personalidad arrolladora y directa, que le permite siempre mostrarse de manera transparente y sin ningún filtro.

Esto no solo lo hace ante las cámaras de televisión o los micrófonos abiertos de las emisoras, también lo implementa en sus redes sociales, en las que no solo da tips de cómo mantenerse en forma y cómo alimentarse saludablemente, también da lecciones de amor propio y cómo atajar las críticas de algunos cibernautas que aún no han entendido que no se debe opinar sobre el cuerpo ajeno. Además, ella también lo hace para mantener sus pies sobre la tierra.

Valentina Lizcano confesó que ama su cuerpo con imperfecciones. - Foto: Cuenta de Instagram @valelizcano

A través de un video que publicó en sus historias de Instagram, Valentina decidió ponerse de ejemplo antes sus más de 1.6 millones de seguidores para demostrar que algunos detalles corporales que tienen la mayoría de mujeres no pueden ser objeto ni de complejos, ni de burlas, pues así como ella, pueden ser accesorios naturales bellos para cualquier persona.

“Amores lindos, Yo quiero mostrarles algo, ya que estoy aquí empelota, en un vestido de baño muy lindo, y estoy hoy haciendo fotos y veo mi celulitis en mis nalgas y me siento bien, me siento tranquila, o sea, todo bien. Sé que en otro momento lo puedo solucionar porque en este momento no he tenido tiempo de entrenar como me gusta. Ustedes saben que me quedé sin nana, sin apoyo y eso es muy complicado así. Estoy haciendo ejercicio, pero desde casa y pues el proceso es más lentico”, dijo la actriz para contextualizar lo que se veía venir.

Valentina disfruta de su vida al máximo, sin importar cánones sociales. - Foto: Cuenta de Instagram @valelizcano

Acto seguido, la también locutora y coach empezó a mostrar su despampanante figura, haciendo énfasis en las partes del cuerpo donde tiene celulitis, dejando verle a sus fanáticos que ella no tiene problema con ver y sentir su cuerpo al natural.

“Les voy a mostrar porque ustedes a veces me escriben cosas y me endiosan y a mí no me gusta que me endiosan porque de pronto yo me lo creo, como en algún momento de mi vida, y luego termino estrellándome con la realidad y deprimiéndome por eso o causándome un daño de tipo emocional por eso”, dijo mientras dejaba al aire su abdomen tonificado y luego, al darse vuelta, mostró su cola con algo de celulitis y flacidez, algo totalmente normal para ella.

“Mi amor, vea por delante todo bien porque yo soy juiciosa con mis hipopresivos, con mis planchas… Vea aquí esto lo que pasó… Donde hay nalga, si no se entrena con juicio, pues se descuelga, hay flacidez y hay retención de líquidos… Pero quería mostrarles porque cuerpos perfectos no existen y por favor no me digan que soy perfecta porque no lo soy, no lo quiero creer… Igual me amo, me adoro y me siento perfecta en mis imperfecciones y espero que tú, amiga, tú también te sientas feliz con lo que tienes, disfrútalo”, añade Lizcano tirándole picos a sus seguidores.

La actriz también aprovechó para enviar uno de sus tradicionales mensajes de amor propio y de pensamiento positivo para atraer las buenas energías a la vida, pues ella, desde que emprendió el camino de ser coach y luego de escribir su libro Sana locura: retratos de mi alma, es una convencida de la atracción de las vibras del universo para implementar en todos los campos de la existencia.

Valentina Lizcano, actriz, influenciadora y ‘coach’. - Foto: Instagram

Además, Valentina siempre usa sus redes sociales como una extensión de sus libros y sus charlas, siendo sus historias de Instagram las más recurrentes a la hora de tener mensajes de sanación, métodos de guía espiritual y mucho humor del bueno.